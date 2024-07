Laís Seguin Música icônica de Alcione receberá uma versão em funk

A renomada cantora Alcione entrará no mundo do funk com uma colaboração inédita com os produtores Kelner e Davi Kneip . Seu clássico “Você Me Vira a Cabeça” ganhará uma nova versão no estilo MTG (montagem), uma vertente do funk que está fazendo sucesso nas playlists musicais de todo o Brasil.

A nova versão será lançada em 02 de agosto deste ano. No Instagram, Davi Kneip expressou sua empolgação com a parceria: “Estou realizando um sonho. O primeiro da história da música brasileira a lançar um funk com a Alcione. Estamos abrindo uma porta gigante para o nosso gênero musical” , escreveu.

Vida pessoal de Alcione

Alcione nunca oficializou um casamento, embora tenha tido relacionamentos estáveis. Em entrevistas, ela afirmou que prefere não dividir a casa com um parceiro, mas continua namorando e saindo com homens que despertam seu interesse. Quando decidiu ter um filho, descobriu que não podia devido à endometriose e à síndrome dos ovários policísticos (SOP). Ela tentou inseminações artificiais e operações espirituais, mas sem sucesso.

A cantora desenvolveu uma paralisia nas cordas vocais devido a um tumor na laringe, e os médicos disseram que ela só poderia cantar por mais um ano. Em busca de uma solução, ela passou por uma operação espiritual em um centro kardecista com Dr. Fritz, uma entidade espiritual. Seguindo o ritual, ela ficou em silêncio por três dias.

Surpreendentemente, Alcione se curou e continuou cantando sem restrições. Após esse milagre, ela parou de consumir álcool e se converteu ao espiritismo. Criada no catolicismo, Alcione nunca fumou e revelou que nunca pensou em mudar de religião até ser curada. Em entrevistas, Alcione disse que agradece a Deus todos os dias pelo dom de cantar, mesmo sem nunca ter feito aulas de canto.

O nome de batismo de Alcione foi escolhido pelo pai, inspirado na personagem Alcíone, protagonista do romance espírita “Renúncia,” psicografado por Chico Xavier. Ela é a quarta de nove irmãos: Wilson, João Carlos, Ubiratan, Alcione, Ribamar, Jofel, Ivone, Maria Helena e Solange. Além desses, Alcione tem mais nove irmãos por parte de pai, de relacionamentos extraconjugais. Sua mãe, em um gesto de compaixão, chegou a amamentar algumas dessas crianças, acreditando que elas não poderiam ser culpadas pelas traições do marido.

Alcione fez sua primeira apresentação aos doze anos. Seu pai, mestre da banda da Polícia Militar do Maranhão e professor de música, também era compositor e entusiasta do bumba-meu-boi, uma manifestação cultural típica de São Luís. Ele foi quem lhe ensinou, ainda na infância, a tocar diversos instrumentos de sopro, incluindo o trompete e o clarinete, que ela começou a praticar aos nove anos.