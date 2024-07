Mayra Dugaich The Weeknd libera teaser do novo álbum

Nesta quinta-feira (18), o cantor The Weeknd compartilhou em suas redes sociais um vídeo teaser de seu próximo álbum.

Vale destacar que o anúncio chega um dia depois de confirmar um show no Brasil em setembro. O novo vídeo conta com a legenda: “ Existem três capítulos nesta história”.

De acordo com a Variety, a publicação é uma série de imagens oníricas dos últimos quatro anos de sua carreira musical: com o carro esporte, o pôquer, terno vermelho e óculos escuros e o carro esporte que ele usava em Blinding Lights e os outros vídeos de seu álbum After Hours , de sucesso de 2020, seguindo para as imagens do velho de Dawn FM , depois os personagens encapuzados apresentados em sua turnê After Hours Til the Dawn e, em seguida, novos elementos aparecem.

Durante todo o tempo, as músicas, em grande parte sintetizadores e vocais concentrados de Weeknd, podem ser trechos de seu novo material.

O clipe termina com um raio de sol atingindo a cabeça do menino e se espalhando à medida que a grama e as flores crescem.

Em junho de 2023, o cantor falou com a Variety sobre seus planos futuros.

“Estou terminando a terceira parte dessa saga, dessa trilogia. O nome dele sairá em breve, mas não se chama como alguns fãs pensam que se chama… o que eles acham que se chama é na verdade uma música do álbum, mas não é assim que o álbum em si se chama. Então, vou apenas dizer isso”, afirmou.

É esperado que mais seja revelado no show, que acontecerá no dia 7 de setembro no Estádio MorumBIS em São Paulo e será produzido pela Live Nation. Ele estreará uma “produção nunca antes vista ”, de acordo com o anúncio.

Vale lembrar que The Weekend completou sua turnê After Hours Til Dawn pela América do Norte e Europa no ano passado e estrelou a série The Idol . A turnê de estádios tocou para mais de 3 milhões de pessoas ao longo de dois anos.

The Weeknd anuncia show único no Brasil em setembro

Na última quarta-feira (17), o cantor The Weeknd anunciou um show único no Brasil em setembro. A apresentação acontecerá no Morumbis em São Paulo.

A apresentação, produzida pela Live Nation, segue a turnê recorde After Hours Til Dawn Tour 2022/2023 do The Weeknd, que teve um sucesso incrível na América do Norte, Europa, Reino Unido e América Latina com mais de 60 datas esgotadas em estádios e com mais de 3 milhões de participantes. A turnê também incluiu duas datas em estádios em São Paulo, no Allianz Parque, em outubro do ano passado.

Os ingressos estarão disponíveis a partir de uma pré-venda do artista, começando no dia 22 de julho , segunda-feira, às 10h, no TheWeeknd.com/SaoPaulo. Os clientes Santander terão um período exclusivo de pré-venda nos dias 23 e 24 de julho. A venda geral acontecerá no dia 25.

Vale destacar que no próximo dia 7 de setembro de 2024 no Estádio MorumBIS , The Weeknd estreará uma produção nunca vista antes.

Vale lembrar que o Embaixador da Boa Vontade do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas, Abel “ The Weeknd ” Tesfaye, fará novamente uma parceria com o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas para contribuir com o Programa Humanitário XO, que apoia a crise global sem precedentes da fome. Com isso, o equivalente a US$ 1 de cada ingresso vendido será revertido para esta causa importante.

