Suposto stalker de Taylor Swift é preso na Alemanha antes de show

A polícia alemã prendeu um suposto stalker de Taylor Swift , nesta quarta-feira (17) momentos antes do início do primeiro show da “The Eras Tour” da cantora americana na Alemanha. O indivíduo, um americano de 34 anos, permanecerá detido até o próximo sábado (20). A polícia de Gelsenkirchen, localizada no oeste do país, informou nesta quinta-feira (18) que a prisão tem o objetivo de “evitar qualquer perigo”.

O suspeito foi identificado após ameaçar Taylor Swift e o namorado dela, Travis Kelce , nas redes sociais. De acordo com a polícia, “como as primeiras investigações não excluíram completamente que ele representasse um perigo, o suspeito foi identificado e preso no controle de acesso ao show, para o qual tinha ingresso” . As informações são da Agence France-Presse.

Cerca de 60 mil pessoas compareceram ao primeiro dos três shows na Veltins Arena, em Gelsenkirchen, que faz parte da turnê europeia de Swift. Desde sua estreia com o álbum “Taylor Swift” (2006), a artista se transformou de uma estrela country em ascensão na maior figura do pop internacional, acumulando 110 milhões de ouvintes mensais no Spotify, superando nomes como Beyoncé e Dua Lipa .

Taylor Swift e a ‘The Eras Tour’

A “The Eras Tour” é a sexta turnê em andamento da cantora e compositora americana Taylor Swift, e foi descrita pela artista como uma celebração das diversas “eras musicais” de sua discografia. Iniciada em 17 de março de 2023 em Glendale, nos Estados Unidos, a turnê está programada para se encerrar em 08 de dezembro de 2024 em Vancouver, no Canadá, cobrindo um total de 152 shows em cinco continentes.

Essa turnê é a segunda de Swift em estádios, seguindo a Reputation Stadium Tour, de 2018. Cada apresentação da turnê tem mais de 3,5 horas de duração e apresenta um set list de 44 músicas, organizadas em 10 atos distintos que refletem conceitualmente os álbuns da cantora. A turnê tem recebido críticas extremamente positivas, destacando seu conceito inovador, produção de alta qualidade, estética envolvente, além da habilidade vocal, presença de palco e versatilidade de Swift.

Não só isso mas a “The Eras Tour” tem sido descrita como um fenômeno cultural, com um impacto significativo em várias frentes. A turnê quebrou recordes de vendas de ingressos e de público em locais ao redor do mundo, elevou economias locais, impulsionou negócios e turismo, e dominou ciclos de notícias e mídias sociais. O evento também inspirou homenagens de governos e organizações.

Durante a turnê, Taylor Swift anunciou e lançou diversos projetos, incluindo edições estendidas de Midnights, os álbuns regravados Speak Now (Taylor’s Version) e 1989 (Taylor’s Version), seu décimo primeiro álbum de estúdio, The Tortured Poets Department, e os videoclipes de “Karma” e “I Can See You”. Em 13 de outubro de 2023, um filme-concerto da turnê foi lançado nos cinemas de todo o mundo, recebendo aclamação crítica e tornando-se o filme-concerto de maior bilheteira da história.