Mayra Dugaich Sabrina Carpenter anuncia turnê pela Europa em 2025

Nesta quinta-feira (18), a cantora Sabrina Carpenter anunciou que levará a Short n’ Sweet Tour para a Europa em março de 2025.

“Tão entusiasmado por trazer a Turnê Curta n’ Sweet para a Europa e Reino Unido!! com a convidada especial @RachelChinouriri “, disse nas redes sociais.

Vale lembrar que a etapa inicial da turnê nos Estados Unidos será lançada ainda este ano, começando com um show em Ohio, no dia 23 de setembro. De lá, ela fará paradas em Toronto, Nova York, Boston, Filadélfia, Chicago, Orlando, Austin, Dallas, Seattle, Portland, São Francisco, entre outras.

Já o primeiro show da turnê na Europa será no dia 3 de março de 2025, em Dublin, na Irlanda. As datas seguem pelo Reino Unido, França, Alemanha, Bélgica e Holanda.

Sabrina Carpenter lança o vinil compacto do single ‘Please Please Please’

De acordo com o site Vinews , a popstar em ascensão Sabrina Carpenter anunciou o lançamento de seu badalado single Please Please Please em uma edição especial em vinil compacto pela Universal Music , via Island Records . A faixa aborda a vulnerabilidade emocional e o medo da decepção em um relacionamento.

O produto já está disponível para pré-venda na Umusic Store pelo valor de R$ 209,90 .

Em Please Please Please há a expressão de um pedido desesperado para que o parceiro não confirme os piores medos da cantora. Ela teme ser humilhada e ter seu ego ferido.

De forma irônica, o título da música contrasta com a ansiedade que a acompanha. Às vezes, imploramos para que algo não aconteça, mesmo sabendo que é inevitável.

O single chegou às plataformas digitais em junho deste ano e é parte integrante de Short n’ Sweet, o novo álbum de Sabrina Carpenter que chegará ao mercado em agosto.

Vale lembrar Sabrina Carpenter foi recrutada para estrelar um comercial de café expresso em Paris que visa promover as Olimpíadas da capital francesa em 2024.

Em um novo vídeo hilariante promovido pela emissora norte-americana NBC para os jogos de 2024 estreado nesta segunda-feira (15), Sabrina Carpenter aparece um pouco desnorteada com o seu café expresso – uma alusão natural ao seu megahit Espresso – enquanto conversa com um fã inesperado em um café parisiense.

“Sim, eu sou Sabrina Carpenter” , diz a cantora a um pássaro azul animado que pousa em sua mesa e começa a cantar para ela. “Acalme-se, acabamos de nos conhecer”.

Confira: