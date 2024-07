Marcelo de Assis O “fantasma” de David Bowie que ronda pelo Caribe

Dylan Jones , magnata da indústria musical, revelou em seu novo livro que o “fantasma” do saudoso cantor britânico David Bowie anda assombrando uma ilha no Caribe.

Trata-se de Mustique , uma ilha situada no arquipélago de São Vicente e Granadinas . Segundo relato de Jones, o espírito de David Bowie costuma aparecer no Basil’s Bar e no Cotton House Hotel , dois locais onde o Camaleão do Rock costumava frequentar. Ambos os lugares eram frequentados por celebridades.

“Bowie era um frequentador assíduo do bar à beira-mar e ocasionalmente se levantava para cantar com qualquer banda da casa que estivesse tocando lá” , disse Dylan Jones ao jornal Daily Star .

Ainda de acordo com o magnata, Bowie “passava noites farreando com gente como Mick Jagger e Bryan Ferry” e que ele era uma figura muito sociável. Ele chegou até mudar nome de um coquetel no arquipélago para Penis Colada , substituindo o nome original Pina Colada .

“Passe um tempo em Mustique e você começará a conhecer o fantasma de Bowie” , cravou Dylan Jones .

David Bowie , um dos maiores nomes da história do rock, morreu em 2016, aos 69 anos , depois de lutar contra um câncer .

David Bowie: álbum de estreia ganha edição em vinil duplo verde

O inovador álbum de estreia de David Bowie está pronto para um revival vibrante com uma reedição em vinil duplo colorido pela Universal Music , através da lendária Deram Records , com tracklists exclusivas para seduzir os fãs antigos e novos. Este produto está em pré-venda no Brasil na Umusic Store pelo valor de R$ 349,90 .

Críticos da época comentaram a respeito deste grande trabalho de Bowie. O semanário musical britânico The New Musical Express (NME) elogiou a sonoridade de Bowie como “tudo muito refrescante” e saudando-o como “um talento muito promissor” . Já a Melody Maker observa o álbum como “uma coleção singularmente gratificante” com produção “excelente” , enquanto expressa surpresa por Bowie ainda não ter causado um impacto maior na cena pop.

Enquanto isso, o Disc & Music Echo elogia o álbum, descrevendo-o como “um álbum de estreia notável e criativo de um londrino de 19 anos” e declarando Bowie como “um novo talento que merece atenção”. Com críticas tão esclarecedoras, esta reedição promete reacender o legado inicial de Bowie e apresentar sua arte visionária a uma nova geração de ouvintes.