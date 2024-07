Marcelo de Assis Luan Santana fala sobre sua separação de Jade em novo single

O cantor Luan Santana realizou a gravação de seu novo DVD Ao Vivo Na Lua nesta quarta-feira (17) no Centro de Treinamento do São Paulo , na cidade de Cotia , Grande São Paulo.

O palco contou com um cenário estritamente tecnológico , onde uma imagem do espaço surge em um telão gigante.

Na ocasião, Luan Santana cantou uma música sobre sua separação de Jade Magalhães . Contudo, hoje os tempos são outros e ele está noivo dela.

Sobre a canção, chamada Violão , o astro sertanejo explicou ao público: “Fiz em um período em que me separei da Jade. Ficou tudo bem. Mas fiquei pensando como seria a minha vida sem ela e dela sem mim. E não seria fácil”.

Jade esteve presente na gravação do DVD, entre os 600 convidados do artista .

De acordo com informações do UOL , os celulares do público presente foram lacrados e fotos e vídeos estavam expressamente proibidos durante a gravação do DVD.

Ao todo, Luan Santana cantou 13 músicas inéditas , que passearam por diversos gêneros musicais além do sertanejo , como o pop e eletrônica .

Luan Santana participou de single da dupla Zé Neto e Cristiano

A dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano lançou nesta semana, a inédita faixa colaborativa Melação , que conta com a participação do astro sertanejo Luan Santana . O single já está disponível nas plataformas digitais pela Som Livre .

“A gente acredita que este lançamento será um dos mais fortes do Intenso, o feat com o Luan era algo muito pedido pelos nossos fãs, a recepção foi linda no palco, todos cantaram alto. Nas nossas redes sociais sentimos que Melação é uma das mais pedidas, então já decidimos divulgar e acabar com a ansiedade do público e nossa também” , comentam Zé Neto e Cristiano .

As outras quatro faixas inéditas serão: Ela Sonhou, Dez Sinais, Devolve Eu e Homem da Casa que complementam o segundo volume do DVD Intenso . Os clipes ficarão disponíveis respectivamente nas próximas sextas-feiras, sempre ao meio-dia.

O DVD Intenso será lançado aos poucos no decorrer do ano. Ao todo foram 25 novas faixas gravadas ao lado das participações Luan Santana, Ana Castela, Simone Mendes, Léo Santana, Menos É Mais e Bruno César & Rodrigo – Bruno, inclusive, é o compositor de Foi Intenso .

Este é o segundo projeto realizado após Zé Neto & Cristiano assumirem a gestão da própria carreira, o primeiro foi o DVD Escolhas que se tornou o álbum mais ouvido do país nas plataformas digitais.

Melação também conta com o seu clipe oficial já disponível no YouTube .