Linn da Quebrada reaparece após internação em clinica de reabilitação

Linn da Quebrada reapareceu nas redes sociais nesta quinta-feira (18), após um período de internação em uma clínica de reabilitação. A cantora, atriz e ex-BBB publicou uma foto ao lado de um cavalo e fez referência ao seu aniversário de 34 anos.

“Assim faço… me movo, morro e renasço, feito capim que se espalha. Muito prazer, a nova Eva voltou e hoje está fazendo aniversário” , escreveu Linn na legenda da foto, que marcou seu retorno.

A artista foi internada em uma clínica de reabilitação em São Paulo devido ao agravamento de um quadro de depressão. Há dois meses, ela havia anunciado uma pausa na carreira para tratar a doença, o que preocupou os fãs devido ao desaparecimento das redes sociais e da vida pública.

“Para estar diante das câmeras e nos palcos de forma plena, é preciso estar com saúde física e mental em dia. Quando algo não vai bem, é necessário parar, respirar e cuidar”, disse ela em abril, ao anunciar a pausa em um comunicado nas redes sociais.

Pessoas próximas à cantora informaram ao jornal Correio Braziliense que Linn enfrentou uma depressão extremamente profunda, agravada pelo uso descontrolado de medicamentos relacionados à doença. A falta de oportunidades profissionais e a baixa visibilidade de sua carreira foram apontadas como os principais motivos para o agravamento deste estado.

Linn da Quebrada falou sobre saúde mental

A cantora publicou um vídeo falando sobre seu período de internação. “Estou aqui para dizer que estou ótima” , afirmou Linn, mencionando que está na clínica para cuidar da “cabeça e do espírito” . Linn da Quebrada lançou sua primeira música autoral, “Enviadescer”, em março de 2016 no YouTube. Com o sucesso da canção, a artista iniciou sua carreira musical sob o nome artístico MC Linn da Quebrada (mais tarde, ela removeu o prefixo “MC”). Ao longo de 2016, ela lançou outras músicas, incluindo “Talento”, “Bixa Preta” e “Mulher”.

“Tô fazendo o que eu sinto que é o melhor pra mim nesse momento. Tratando de uma depressão. Tratando de um momento que eu percebi que eu precisava cuidar da minha saúde mental pra poder voltar pra vocês da melhor maneira possível para poder voltar a trabalhar com mais consciência de quem eu sou, mais consciência de quem eu gostaria de ser nesse momento” , explicou.

Linn também compartilhou que está aproveitando esse período para escrever bastante e tranquilizou os fãs, dizendo que não precisam sentir saudades. “Estou aproveitando esse momento para pensar muito sobre mim, pensar sobre aquilo que eu quero fazer nesse momento e pode ter a certeza que eu vou voltar na minha melhor versão para vocês” , concluiu.