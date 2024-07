Janaina Nunes Após ataque de estrelismo em evento, Simony aparece em hospital

A cantora Simony , que recentemente superou uma luta contra o câncer, se envolveu em uma polêmica durante o lançamento de uma linha de produtos de beleza em Curitiba. Como revelado pelo colunista Danyel Nascimento , do jornal “O Dia” , a famosa teria bancado a estrela no evento e chamou atenção dos demais. No entanto, após o alvoroço, a famosa apareceu nas redes sociais!

Nesta quarta-feira (17) , a artista alarmou os fãs e seguidores ao compartilhar fotos em um leito de hospital. “Sempre celebro a vida com todas as suas imperfeições e belezas. Agradeço por cada momento, por cada sorriso. Agradeço por ter a chance de lutar. com fé, amor e gratidão, sigo em frente, um dia de cada vez”, declarou ela na legenda.

Nos comentários da postagem, a eterna intérprete de “Balão Mágico” revelou o motivo para que ela se encontrasse no hospital. “Está tudo bem! Eu faço imuno [imunoterapia] a cada 21 dias”, respondeu Simony a um seguidor que, preocupado, perguntou se ela estava bem.

Para quem não acompanhou, Danyel revelou que a festança da marca “Tá Louca” teria sido bem sucedida, exceto pelo suposto estrelismo da cantora. A famosa teria dificultado a produção do evento desde sua chegada, quando teria se negado a embarcar no voo. Inclusive, ela também teria recusado jantar com os demais artistas, se isolando de todos até a hora do evento.