Laís Seguin Anitta explica tatuagem com o nome ‘Daniel’ que tem no braço

MC Daniel fez uma brincadeira onde mencionou uma tatuagem no antebraço de Anitta com o nome “Daniel”, sugerindo que a escrita era uma homenagem a ele. A cantora rapidamente desmentiu a afirmação nas redes sociais e explicou a verdadeira origem desse registro, já que alguns internautas levaram a piada a sério.

“O Daniel falou que eu fiz a tatuagem pra ele, mas não existe só ele de Daniel no mundo não, pô. Agora tá todo mundo aqui: ‘onde você fez a tatuagem pro Daniel?’ Isso aqui é pro meu sócio. Já tenho há anos essa tatuagem, há milênios. Nossa, há muitos anos. Quem é meu fã de verdade sabe, né? Quem é meu fã, que me acompanha há anos, sabe que essa tatuagem tá aqui há milênios” , explicou Anitta.

Anitta reforçou que a homenagem foi feita para seu parceiro de trabalho, Daniel Trovejani. Em 2016, durante o programa “Domingão”, Trovejani contou como conheceu Anitta em uma boate na Barra da Tijuca, muito antes da cantora se tornar uma estrela. Ele encontrou o celular dela no chão e, após devolvê-lo, eles começaram a se aproximar.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Anitta (@anitta)

Anitta e ações sociais

A cantora Anitta ficou emocionada com a inauguração de uma escola na comunidade de Bengo, Angola. Ela contribuiu financeiramente para a construção da instituição de ensino por meio da ONG Zuzu for Africa, que se dedica a apoiar a infância e as crianças do continente africano.

Durante uma transmissão ao vivo, uma representante da ONG expressou gratidão à cantora pela generosidade, enfatizando o impacto significativo da doação financeira.

“Temos uma escola que você proporcionou para nós. Agradecemos a Deus, pedimos pela sua vida e saúde. Tenha sucesso na sua carreira. Muito obrigada, mesmo. Precisamos muito da sua ajuda, por favor, continue nos ajudando” , disse emocionada.

“Obrigada, gente! Tudo lindo, muito lindo. Amei, estou impressionada com a rapidez que vocês montaram tudo isso. Que Deus possa continuar me abençoando para eu continuar compartilhando com vocês, e que a gente faça tudo cada vez maior”, respondeu Anitta.

A nova escola inicialmente atenderá 40 crianças, oferecendo duas refeições diárias e material escolar aos alunos. Esta iniciativa promete ser um marco crucial na vida dessas crianças, proporcionando educação e melhores condições de vida.

Anitta reconheceu o trabalho coletivo da equipe da ONG, afirmando: “Minha ajuda não seria nada sem o trabalho de vocês”. Além da inauguração da escola, a cantora foi homenageada pela equipe com a pintura de uma imagem sua em uma das salas, que foi nomeada de “Clube da Anittinha”.