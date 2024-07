Laís Seguin Valesca Popozuda revela que quase perdeu a perna após procedimento

Valesca Popozuda abriu o coração sobre a intensa pressão estética que enfrentou ao longo dos anos e revelou detalhes dolorosos da busca pelo corpo perfeito. Em entrevista ao Extra, a cantora compartilhou experiências que destacam os desafios e sacrifícios feitos em nome da aparência .

A cantora confessou que chegou a passar fome na tentativa de manter-se dentro dos padrões exigidos, especialmente durante o período da folia de carnaval.

“ Sofria muito com a busca de uma perfeição, para estar dentro do 'padrão'. Naquela época, por ser desejada, eu tinha que estar bem. No carnaval, tinha que ter corpão saradão, barriga zero, sem gordura nenhuma, passar fome, porque eu tinha que estar bem. Não podia ter nenhuma celulite. Ficava preocupada com o que a câmera ia mostrar”, relatou.

"Me olhava no espelho e chorava. Me machuquei muito por causa disso. Meu sonho era ser capa de revista, mas muitos falavam que só quem era magra virava capa. Eu procurava saber o que tinha que fazer para poder me adequar. Pensava mais nas pessoas do que em mim”, acrescentou.

A artista também revelou um episódio trágico relacionado a um procedimento estético que quase lhe custou a perna. Decidida a melhorar ainda mais a aparência, Valesca optou por uma hidrolipo na região, mas a cirurgia teve complicações graves.

“Como tinha perna saradona, resolvi fazer uma hidrolipo na região. Eu quase fiquei sem perna. Fiquei um ano escondendo, porque fiquei com hematomas por causa da necrose. Amava minhas pernas. Imagina o sofrimento de viver escondendo”, desabafou.

No entanto, Valesca encontrou um caminho de aceitação e amor-próprio após esse incidente. Com o tempo, ela passou a entender que não precisava se submeter a padrões irreais de beleza.

“Amava minhas pernas. Imagina o sofrimento de viver escondendo… Com o tempo, fui entendendo que não precisava me adequar a um padrão. Sou uma mulher de carne e osso. Tenho amor-próprio. Já tem tempo que não sofro mais com isso. Quero ser feliz”, afirmou a cantora.

Vida pessoal de Valesca Popozuda

Conhecida por seu impacto no funk carioca, Valesca também criou uma conexão profunda com o público LGBTQIA+. Em uma entrevista ao portal GAY BLOG BR, a cantora discutiu diversos aspectos de sua vida pessoal e profissional, incluindo sua orientação sexual. Na ocasião, ela afirmou abertamente sua bissexualidade, destacando que o “B” que ela representa não é de “biscoito”, mas uma expressão genuína de sua identidade.

