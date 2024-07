Marcelo de Assis Trilhas sonoras de filmes estão em queda nos EUA

É verdade que a indústria musical sempre apresentou seus altos e baixos e que ela é fascinante justamente por apresentar diversas ondas ao longo das décadas. Contudo, as trilhas sonoras parecem não obedecer essa ordem.

De acordo com a Billboard , as trilhas sonoras de filmes e animações estão em queda nos EUA . Na cobiçada lista Billboard 200 , apenas duas trilhas sonoras ainda permanecem firmes mas em posições de final de lista: Barbie: The álbum está na posição 162 , permanecendo no chart por 52 semanas e Moana se encontra na posição 165 , com 380 semanas acumuladas dos álbuns mais vendidos nos EUA .

Esta é a primeira vez que a trilha sonora de melhor classificação na Billboard 200 chega a posição 172 em mais de sete anos em que o chart e a parada Top Soundtracks aderiram à mesma fórmula de análise.

A publicação também aponta que ambas as paradas classificam os álbuns mais populares da semana nos EUA com base no consumo multimétrico aferido em unidades de álbuns equivalentes, sob a análise da Luminate . As unidades compreendem vendas de álbuns, álbuns equivalentes em faixas (TEA) e álbuns equivalentes em streaming (SEA).

Na semana que se encerrou em 11 de fevereiro de 2017 até 23 de setembro do mesmo ano, pelo menos uma trilha sonora apareceu no TOP 20 de cada semana, graças aos sucessos de L a La Land, Fifty Shades Darker, Trolls, Moana, Beauty and the Beast, Guardians of the Galaxy Vol. 2, Purple Rain e Descendants 2 . Além disso, pelo menos uma trilha sonora apareceu no TOP 200 em todas as semanas até 24 de abril de 2021.

Após isso, a pandemia do coronavíru s retardou o fluxo de filmes de sucesso e, como consequência, de suas trilhas sonoras.

Observou-se que pelo menos 22 semanas em 2021, nenhuma trilha sonora figurou no TOP 100 .

Trilhas sonoras: Bridgerton’, da Netflix, ganha sua playlist oficial



A terceira temporada de Bridgerton acaba de ganhar a primeira parte de sua trilha sonora , já disponível nas plataformas digitais pela Universal Music . A amplamente aclamada franquia da Netflix , que acumulou quase 2 bilhões de horas de visualizações globalmente , está programada para ser lançada em 2024.

Esta temporada será lançada de forma única em duas partes, com a Parte 1 estreando em 16 de maio e a Parte 2 , em 13 de junho .

Refletindo esse lançamento escalonado, a trilha sonora da temporada também será lançada em duas partes. A música de Bridgerton , inspirada na série de romances de Julia Quinn , mistura uma trilha sonora orquestral e clássica com covers orquestrais de músicas populares contemporâneas.

Esse som distinto é criado pelo compositor vencedor do Oscar Kris Bowers , que compõe e produz a trilha, juntamente com performances de vários quartetos e do próprio Bowers .