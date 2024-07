Laís Seguin Naldo Benny afirma que tem quadro assinado por Michael Jackson

Naldo Benny , conhecido por seus sucessos como “Amor de Chocolate” e “Tá Surdo”, está no centro das atenções novamente após uma entrevista recente que gerou controvérsias. Durante sua participação no programa “Surubaum”, disponibilizado no YouTube nesta terça-feira (16), o cantor fez revelações impressionantes sobre a vida pessoal e conexões na indústria musical.

Entre as histórias compartilhadas, Naldo afirmou ter um quadro assinado por ninguém menos que Michael Jackson , e revelou que foi apresentado ao Rei do Pop pelo renomado artista plástico Romero Britto . Além disso, ele surpreendeu ao mencionar que Phil Collins fará uma participação em seu novo álbum.

Mas as revelações não pararam por aí. O cantor também mencionou que Will Smith , durante uma visita ao Brasil, foi seu cameraman por um dia. Segundo Naldo, o ator estava interessado em conhecer o processo criativo por trás de suas músicas. A presença de Kanye West também foi destacada durante esses encontros.

“Will Smith foi meu cameraman. Ele chegou ao Brasil e eu estava voando, era o número 1 do país. Ele queria me conhecer e não conseguimos nos encontrar. Will foi ao estúdio comigo, porque queria me ver fazendo música. Kanye West estava junto” , disse ele.

Essas declarações não passaram despercebidas, provocando reações mistas entre seus espectadores e os apresentadores do programa, Giovanna Ewbank , Bruno Gagliasso , que não conseguiram conter o riso diante das histórias impressionantes de Naldo Benny.

O cantor, por sua vez, enfrenta críticas por suas narrativas extravagantes, que alguns consideram exageradas para se promover. No entanto, para Naldo, esses encontros e experiências são momentos significativos em sua carreira e vida pessoal.

Vida pessoal de Naldo Benny

Naldo cresceu em uma família ligada à Assembleia de Deus, onde seus pais desempenham papéis como guardiões. Em 1995, ele deixou a casa dos pais para viver com sua primeira namorada, a empresária Branka Silva . Juntos, tiveram um filho chamado Pablo Jorge , nascido em 1998. Após oito anos de convivência, formalizaram sua união em uma cerimônia civil em 2003, mas acabaram se separando em 2010 e oficializando o divórcio em 2017.

Em 2010, Naldo iniciou um relacionamento com a dançarina Ellen Cardoso , com quem passou a viver em 2013. O casal teve uma filha juntos, Maria Victória , nascida em 26 de fevereiro de 2015. Ela já tinha um filho de seu primeiro casamento, assim como Naldo. Eles já tiveram um término mas decidiram reatar.

“Quando você ama e vê nem que seja 1% de chance de que você pode recuperar sua família, o seu relacionamento, aí, eu acho que vem a força de tentar consertar e reparar os erros. Acho que quando a pessoa passa por essa situação, é difícil alguém dizer ‘procura, conversa, vocês se amam’. As pessoas falam ‘larga, você não precisa passar por isso’. Eu escolhi minha família” , disse ela ao “Programa do Porchat”.