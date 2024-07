Djenifer Henz [object Object]

Para os admiradores de Jimin , A BIGHIT , casa de produção responsável pelo BTS , anunciou uma novidade incrível para os fãs de K-pop um evento especial chamado Smeraldo Garden , em celebração ao aguardado álbum solo do artista, intitulado MUSE .

a BIGHIT anunciou nesta semana um evento especial para os fãs de K-pop . Smeraldo Garden será um pop-up com uma zona de fotos e uma variedade de conteúdo experimental baseado em MUSE , que chega nas plataformas de streaming nessa sexta-feira (19). O single Smeraldo Garden Marching Band já foi lançado.

O evento está marcado para acontecer em Seul, capital da Coreia do Sul, de 22 a 28 de julho , prometendo uma experiência única e imersiva inspirada nas músicas e no conceito do novo trabalho de Jimin . Também reflete uma experiência digital e interativa que estará disponível para os fãs ao redor do mundo. A zona de fotos do evento, por exemplo, promete transportar os participantes para o universo estético e emocional para o seu álbum.

Jimin , um dos membros mais carismáticos e talentosos do BTS , está atualmente cumprindo seu serviço militar obrigatório na Coreia do Sul, o que impede sua participação física em eventos promocionais. No entanto, isso não impediu que ele deixasse tudo preparado com antecedência para garantir que seus fãs tenham uma experiência memorável durante o Smeraldo Garden . A iniciativa reforça o comprometimento do artista com sua carreira e com seus admiradores, mesmo diante das responsabilidades do serviço militar.

MUSE marca o segundo trabalho solo de Jimin , sucedendo o EP Face , lançado com sucesso em março de 2023. Este novo projeto promete não apenas consolidar a versatilidade artística de Jimin, mas também oferecer aos fãs uma jornada musical emocionante, explorando diferentes estilos e temas que são significativos para o artista.

Com sete músicas, incluindo o single já lançado Smeraldo Garden Marching Band , o álbum promete conquistar não só os corações dos ARMYs , como são chamados os fãs do BTS , mas também admiradores da música pop em geral.

Enquanto Jimin se prepara para compartilhar seu novo álbum com o mundo, outros membros do BTS também estão atravessando seus próprios desafios e conquistas pessoais. Jin, por exemplo, recentemente completou seu serviço militar e está de volta ao grupo, enquanto outros membros como J-Hope , Suga , RM , V e Jungkook continuam cumprindo seus deveres militares com previsão de retorno nos próximos anos.

Então, enquanto contamos os dias para o lançamento de MUSE e acompanhamos o sucesso contínuo do BTS, Smeraldo Garden se torna não só um evento, mas uma festa incrível da música, cultura e comunidade que fazem do BTS uma potência na música pop.

BTS influencia positivamente a economia sul-coreana

Além do aspecto criativo, Smeraldo Garden também destaca a importância cultural e econômica do BTS e de seus membros individuais na indústria do entretenimento. O grupo não só quebrou barreiras linguísticas e culturais ao alcançar sucesso global, mas também influenciou positivamente a economia sul-coreana e a percepção global da cultura pop coreana. Eventos como este não só promovem o trabalho dos artistas, mas também fortalecem a conexão entre os fãs e o universo criativo que o BTS representa.

Com uma base de fãs tão dedicada e globalmente diversificada, eventos como este reafirmam a posição do BTS não apenas como artistas, mas como ícones culturais e inspirações para milhões ao redor do mundo. Através de sua música e presença de palco cativante, a banda conquistou um lugar de destaque na cena musical mundial, ampliando as fronteiras da cultura sul-coreana para audiências internacionais .

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis