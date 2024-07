Laís Seguin Cezar Black abre o jogo sobre rotina de casal com Kally Fonseca

Cezar Black recentemente divertiu os seguidores ao responder sobre o ciúme de sua namorada, a cantora Kally Fonseca . De maneira descontraída, ele enumerou algumas “regras” que brincou serem necessárias para evitar problemas.

“ A Kally é ciumenta? Acho que não, é só fazer o que ela pede e avisar que horas vou chegar, não ter amizade com homens que gostam de tomar cerveja no boteco. Ah, e amizade com mulher é fora de possibilidade” .

O casal se conheceu durante o confinamento do reality show “A Fazenda” no ano passado, e desde então, segundo Black, Kally gosta de estar por dentro de sua localização e não aprecia esperar respostas.

“ [É bom] Avisar quando vou tomar banho porque se ela ligar e eu não atender… Ah, e nunca dormir com o celular no silencioso” , tudo dito com um toque de humor.

“Ela, inclusive, trouxe o cachorro dela para passar uns dias aqui em casa e instalou uma câmera e falou que era para vigiar o cachorro” , acrescentou ele, bem-humorado.

Após a repercussão do vídeo, Cezar Black suavizou o tom com a hashtag #meme e escreveu: “ Fora isso, ela é super de boa” . Kally, por sua vez, rebateu nos comentários: “Não sou assim, não. Você está exagerando” .

Carreira de Kally Fonseca

Em uma trajetória marcada por mudanças e novidades, a banda Cavaleiros do Forró viu várias transformações em sua formação ao longo dos anos. Sandra Fernandes , conhecida por sua colaboração com Ramon Costa no Forró dos Balas, entrou inicialmente para assumir os vocais femininos, mas logo deixou o grupo.

Em seguida, Dayse Santana entrou, surpreendendo os fãs que clamavam por uma voz feminina, porém foi substituída rapidamente por Kally Fonseca.

Em 2023, Neto Araújo retornou, Wylley Gomes gravou sucessos como “Cachaça, Choro e Bar” e “É Só Saudade”, enquanto Kally Fonseca registrou “Mulher Não Trai”.

Em agosto de 2023, a banda anunciou a entrada da cantora Ana Gouveia , ex-vocalista de bandas como Mulheres Perdidas, Calcinha Preta e Gigantes do Brasil. Ana já havia cantado com Ramon Costa na Calcinha Preta em 2010 e 2011, marcando a primeira vez que a formação da Cavaleiros do Forró contou com seis cantores.

No início de 2024, Ana Gouveia brevemente deixou o grupo, retornando um mês depois com a saída de Kally Fonseca, que decidiu seguir carreira solo. Em março do mesmo ano, Wylley Gomes foi demitido da banda, marcando mais um capítulo na evolução dinâmica e movimentada da Cavaleiros do Forró.