Marcelo de Assis Taylor Swift elege o seu “público favorito” na The Eras Tour

A popstar Taylor Swift realizou um agradecimento em sua conta oficial no Instagram após um grande show da The Eras Tour que ela realizou na última semana.

Os últimos shows de Taylor Swift pela Europa ganharam notoriedade pela artista, depois que ela realizou dois concertos em Milão , na Itália , na última semana. A voz de Shake It Off foi ao Instagram nesta segunda-feira (15) para falar da multidão no Estádio San Siro , a qual ela chegou a chamar de algumas de suas favoritas em sua carreira.

“UAU, MILÃO” , iniciou Swift no Instagram. “Esses foram realmente dois dos meus públicos favoritos de todos os tempos. A paixão e generosidade que você nos mostrou… foi um sonho que se tornou realidade para você se apresentar.”

A hitmaker de Anti-Hero também compartilhou um carrossel de fotos de suas apresentações consecutivas na Itália, incluindo um registro fotográfico de um vestido novo da era Fearless que ela estreou em seu primeiro show em Milão no último sábado (13). “Grazi mille. Nós voltaremos”.

Durante sua apresentação em Milão, Taylor Swift contou com um repertório repleto de seus grandes sucessos, incluindo sessões acústicas com mashups de The 1 e Wonderland , I Almost Do e The Moment I Knew, Mr. Perfectly Fine e Red , além de Getaway Car com Out ot the Woods .

Até um momento hilariante aconteceu com Taylor Swift no palco da cidade italiana quando, acidentalmente, ela engoliu um inseto.

“Eu sabia que isso iria acontecer, porque há muitos insetos aqui esta noite”, disse Taylor Swift à multidão que ria sem parar. “Eu só preciso tossir um pouco.”

Taylor Swift continua com a sua The Eras Tour com três shows consecutivos na Alemanha , na cidade de Gelsenkirchen , que acontecerão entre os dias 17 e 20 de julho . Depois continua com a sua série de shows no país com apresentações em Hamburgo e Munique .

Ela encerrará a turnê nos EUA e Canadá entre os meses de novembro de dezembro .

Taylor Swift tem marca impressionante na Billboard 200

O álbum The Tortured Poets Department , de Taylor Swift , está na 12ª semana consecutiva em primeiro lugar na Billboard 200 e ultrapassou 1989 e Fearless.

O disco mais recente de Taylor vendeu 163 mil unidades de álbuns nos EUA na semana encerrada em 11 de julho, de acordo com a Luminate . O álbum estreou no topo das paradas em 4 de maio e ainda não saiu do primeiro lugar.

Vale destacar que The Tortured Poets Department , lançado pela Universal Music , superou o álbum Whitney Houston de 1987, Whitney , se tornou o único álbum de uma mulher a passar suas primeiras 12 semanas no primeiro lugar. O disco de Whitney passou as 11 primeiras semanas no topo da lista desde sua estreia em 1987.

Vale lembrar que a parada Billboard 200 classifica os álbuns mais populares da semana nos Estados Unidos com base no consumo medido em unidades de álbum, compilado pela Luminat e.

Tanto 1989 , quanto Fearless ficaram cada um 11 semanas em primeiro lugar no ranking.