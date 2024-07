Laís Seguin Oasis lança nova versão da clássica música ‘Up In The Sky’

A banda Oasis divulgou nesta segunda-feira (15) uma versão inédita de “Up In The Sky”, uma das faixas icônicas de seu álbum de estreia “Definitely Maybe”. O disco, que celebra 30 anos no próximo mês, será relançado em uma edição especial no próximo dia 30 de agosto.

A edição de aniversário do álbum chegará ao mercado em vários formatos, com gravações da sessão original no Monnow Valley Studios, que foi abandonada pela banda. A nova versão de “Up In The Sky” apresenta menos distorção e é um dos destaques dessa sessão.

A canção, fortemente influenciada pelo som dos Beatles, aborda, segundo Noel Gallagher , figuras do establishment inglês que pretendem representar a classe trabalhadora sem realmente entenderem suas dificuldades.

No entanto, muitos fãs interpretam a letra como uma alusão à primeira experiência com cocaína. Além das versões alternativas dessa sessão descartada há 30 anos, a edição especial de “Definitely Maybe” incluirá uma remasterização das sessões finais do álbum.

Curiosidades sobre o álbum de estreia do Oasis

O álbum de estreia do Oasis não só catapultou a banda inglesa ao sucesso mundial, mas também se consolidou como um marco na história do rock. Quando foi lançado em 1994, vendeu 86 mil cópias apenas na primeira semana, estabelecendo um recorde que o grupo manteve até 2006, quando o Arctic Monkeys debutou com “Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not”.

Esse sucesso estrondoso não foi por acaso. A tracklist de “Definitely Maybe” inclui clássicos atemporais como “Supersonic”, “Rock ‘n’ Roll Star”, “Live Forever” e “Cigarettes & Alcohol”, que permanecem populares até hoje.

Além da música, a capa do álbum é cheia de detalhes significativos. No canto inferior esquerdo, há uma foto do pianista e compositor americano Burt Bacharach , de quem Noel Gallagher é fã.

Na janela próxima à televisão, há uma foto de George Best, lendário jogador do Manchester United, incluída pelo guitarrista Bonehead para mostrar que nem todos os membros da banda torciam para o Manchester City.

Em contrapartida, Liam e Noel Gallagher destacaram a imagem de Rodney Marsh , famoso jogador do Manchester City, perto da lareira, refletindo sua teimosia e lealdade ao seu time favorito.

A televisão exibe o filme “Três Homens em Conflito” (The Good, the Bad and the Ugly), um dos favoritos de Noel. Perto da foto de Bacharach, há um maço de cigarros e uma taça de vinho, referências diretas ao hit “Cigarettes & Alcohol”.

Os detalhes que envolvem “Definitely Maybe” vão além da capa. A letra de “Live Forever” foi escrita por Noel como uma resposta ao movimento grunge, que ele considerava desnecessariamente depressivo.