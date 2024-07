The Music Journal Brazil Twisters: trilha sonora apresenta faixas de Conner Smith e Miranda Lambert

Foto: Warner Music / Atlantic Records

A trilha sonora do filme Twisters apresenta nesta semana duas faixas inéditas para o projeto que contará com 29 músicas de grandes nomes da indústria musical.

Agora, a Warner Music , via Atlantic Records , disponibiliza nas plataformas digitais as faixas Steal My Thunder (com Tucker Wetmore ), de Conner Smith , e Ain’t In Kansas Anymore , da superestrela do country Miranda Lambert .

Twisters: The Album chega às plataformas digitais na íntegra no dia 19 de julho e conta ainda com canções de Luke Combs, Jelly Roll, Kane Brown, Bailey Zimmerman, Thomas Rhett, Shania Twain , entre outros.

Sobre o filme Twisters

Twisters é uma continuação do filme homônimo dirigido por Jan de Bont , lançado em 1996. Desta vez, sob a direção de Lee Isaac Chung (o mesmo diretor de Minari ), o filme nos apresenta uma dupla de caçadores de tempestade.

Kate Cooper (interpretada por Daisy Edgar-Jones ) é uma ex-caçadora desses fenômenos naturais, mas acaba sendo atraída de volta às planícies por seu amigo Javi (Anthony Ramos). O motivo: testar um novo sistema experimental de rastreamento meteorológico.

Enquanto isso, ela cruza seu caminho com Tyler Owens (Glen Powell), um ícone das redes sociais que compartilha suas aventuras de caça à tempestade.

Conforme a temporada de tempestades se intensifica e acontecimentos aterrorizantes tomam conta, Kate e Tyler , que são concorrentes, se encontram em meio a uma situação nunca vista antes, colocando suas vidas em risco. Tensão, adrenalina e muita ação estão garantidas nesse espetáculo cinematográfico.

O interessante é que Hollywood sempre teve um fascínio por filmes sobre desastres naturais, e Twisters se encaixa perfeitamente nessa tradição.

Quase 30 anos após o sucesso de Twister na década de 1990, essa continuação nos leva de volta ao olho do furacão, com uma nova geração de caçadores de tempestade enfrentando a fúria da natureza.

Além de Twister, série ‘Bridgerton’ da Netflix também ganhou sua trilha sonora

A terceira temporada de Bridgerton acaba de ganhar a primeira parte de sua trilha sonora , já disponível nas plataformas digitais pela Universal Music . A amplamente aclamada franquia da Netflix , que acumulou quase 2 bilhões de horas de visualizações globalmente , está programada para ser lançada em 2024.

Esta temporada foi lançada de forma única em duas partes, com a Parte 1 estreando em 16 de maio e a Parte 2 , em 13 de junho .

Refletindo esse lançamento escalonado, a trilha sonora da temporada também será lançada em duas partes. A música de Bridgerton , inspirada na série de romances de Julia Quinn , mistura uma trilha sonora orquestral e clássica com covers orquestrais de músicas populares contemporâneas.

Esse som distinto é criado pelo compositor vencedor do Oscar Kris Bowers , que compõe e produz a trilha, juntamente com performances de vários quartetos e do próprio Bowers .

