Laís Seguin The Killers ganha dois recordes mundiais com música lançada há 20 anos

Foto: Divulgação

A banda The Killers , conhecida por suas contribuições significativas para o cenário musical global, alcançou recentemente dois recordes no Guinness World Records com a icônica música “Mr. Brightside”.

Lançada em 2004 como parte do álbum de estreia “Hot Fuss”, a faixa conseguiu a impressionante marca de 416 semanas na parada de singles do Reino Unido, o período mais longo já registrado para uma banda ou grupo.

Além disso, “Mr. Brightside” já detinha o recorde de maior número de semanas acumuladas na parada de singles britânica, totalizando quase oito anos de presença constante entre ouvintes.

Esse feito destaca não apenas a popularidade duradoura da música, mas também a sua capacidade de ressoar com diferentes gerações ao longo dos anos.

Em uma entrevista ao site do Guinness World Records, a banda compartilhou suas reflexões sobre essa conquista notável. O vocalista Brandon Flowers, de 43 anos, expressou sua gratidão e entusiasmo contínuo em tocar a música ao vivo.

“Ainda é contagioso para nós; sei que algumas pessoas não conseguem entender isso, mas você verá a resposta quando vir ao vivo”, afirmou Flowers. Ele acrescentou que a música permanece especial tanto para a banda quanto para os fãs, independentemente de quantas vezes seja tocada.

“É difícil não se emocionar ou ficar animado com a música e haverá pessoas que nunca viram a gente tocá-la ao vivo e haverá algumas pessoas que viram isso 45 vezes. E simplesmente não nos cansamos disso”, continuou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Guinness World Records (@guinnessworldrecords)

Detalhes da conquista do The Killers

Will Munford, árbitro do Guinness World Records, também comentou sobre a conquista dos Killers. “Mr. Brightside mantém o sucesso do início dos anos 2000”, disse Munford.

Ele ressaltou a honra de apresentar à banda dois títulos do Guinness World Records pela música e destacou a capacidade da banda de ser amada através de gerações, resistindo ao teste do tempo como um dos clássicos de todos os tempos.

Formada em Las Vegas em 2001, The Killers tem sido uma força constante no rock alternativo e no cenário musical mundial, e essa conquista reforça ainda mais seu legado duradouro.

Os fãs dos Killers terão mais uma oportunidade de ver a banda ao vivo, já que recentemente anunciaram um show extra em São Paulo como parte do festival Primavera Sound 2023.

A banda também fez parte das manchetes recentemente ao se desculpar por convidar um fã russo para o palco durante uma apresentação na Geórgia, devido as relações complexas entre os locais.