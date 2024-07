Mayra Dugaich LL Cool J fala sobre boato de batalha de rap contra Jay-Z

Durante uma entrevista com Charlamagne Tha God , LL Cool J foi questionado sobre suas supostas batalhas com Jay-Z .

Um boato que circula há anos é que eles se encontraram em um estacionamento aleatório em Manhattan e começaram a brigar. Supostamente, LL foi ridicularizado por usar um verso de sua música Funkadelic Relic , de 1993, de seu álbum 14 Shots to the Dome.

“Ok, vamos falar sobre o que realmente é. Em primeiro lugar, não fiz rap de um verso de ‘Funkadelic Relic’. Essa é a primeira coisa. É besteira. Não é verdade. O que aconteceu, porém, é que eu vi o cara, ele está no clube tentando ganhar dinheiro para chamar minha atenção e eu estou tipo, ok. E então seu homem, Sauce [Money], veio até mim e estava fazendo rap. Então, eu tinha algumas rimas…” , afirmou quando questionado sobre esse boato.

“ Você sabe, esses são caras que não fizeram esse acordo. Então, quando não fiz um acordo, tive uma mala de rimas. Agora estou no álbum. Sauce disse algumas rimas. Eu disse algumas rimas. Então eu disse um pouco de uma música, ‘Ain’t No Stopping This’. Então Jay apareceu fazendo rap. Eu estava sem rimas, b. Em nenhum cenário eu estava totalmente carregado e pronto para rimar. Se eu fosse, não seria exatamente o primeiro rapper com quem você gostaria de entrar nessa merda.”, disse.

“Então sim, fiquei sem rimas? Eu terminei de fazer rap? Absolutamente. Foi a galeria de amendoim deles? Absolutamente. Mas você realmente quer entrar nessa merda com LL? Você realmente quer isso? Vocês querem esses problemas ou é apenas uma boa história para se ter?”, finalizou.

Vale lembrar que as duas lendas foram cordiais às vezes publicamente, mas também se insultaram em vários discos ao longo dos anos.

Por outro lado, Jay citou a lenda do rap durante seu discurso no Hall da Fama do Rock & Roll, dizendo que LL ajudou rappers como ele a se sentirem mais confortáveis ​​​​em serem vulneráveis ​​​​e “ nos deu inteligência emocional ”.

Vale destacar que LL está em promoção para seu 14º álbum solo, intitulado The FORCE , que está confirmado para ser lançado em 6 de setembro. Será seu primeiro disco em 11 anos.

“Eu simplesmente senti que as músicas que esse produtor estava me dando eram melhores do que as músicas que eu estava escrevendo ”, disse ele.

Confira: