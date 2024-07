Mayra Dugaich Gravações da 3ª temporada de ‘Euphoria’ começarão em janeiro

Foto: X @euphoriaHBO

A terceira temporada de Euphoria está oficialmente marcada para iniciar a produção, de acordo com a Variety. A esperada terceira temporada da série vencedora do Emmy, começará a ser filmada em janeiro de 2025, com o retorno de todos os membros do elenco principal, segundo a HBO.

“Estou emocionado por estarmos prontos para começar a produção de ‘Euphoria’ em janeiro. Não poderíamos estar mais felizes com a nossa parceria criativa com Sam e este elenco incrível. Estamos ansiosos para dar vida a esta nova temporada de ‘Euphoria’ para os fãs”, disse Francesca Orsi, vice-presidente executiva de programação e chefe de séries dramáticas e filmes da HBO.

Vale destacar que a produção da 3ª temporada começará quase exatamente três anos após a estreia da 2ª temporada. Em março deste ano, a HBO anunciou que a produção da nova temporada havia sido adiada.

O atraso pode ser atribuído a vários fatores, como a greve dos roteiristas e atores em 2023; o elenco do programa conquistou um enorme aumento de popularidade e, assim, se envolveu em vários outros projetos; e o desejo do criador Sam Levinson de escrever ele mesmo o programa inteiro.

Vale lembrar que Levinson levou para a HBO no final de 2023 e início de 2024 suas ideias para a terceira temporada, que incluía um salto no tempo de cinco anos, bem como possíveis arcos de história para Rue, como seu trabalho como investigadora particular. Então, a HBO decidiu pausar a série até que ela pudesse ser alinhada criativamente com as duas temporadas anteriores.

O elenco principal de Euphoria inclui Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Hunter Schafer, Storm Reid, Alexa Demie e Eric Dane. Angus Cloud, que estourou no papel de Fezco, morreu aos 25 anos em julho de 2023. Enquanto isso, Barbie Ferreira não voltará para mais uma temporada.

Zendaya também é produtora executiva de Euphoria. Kevin Turen também foi produtor executivo da série, mas morreu aos 44 anos em novembro de 2023.

Até o momento, a série recebeu 25 indicações ao Emmy, com nove vitórias. Entre as vitórias estão duas para Zendaya de melhor atriz de drama e uma para Colman Domingo de melhor ator convidado de drama. Levinson também ganhou um prêmio DGA pelo episódio da 2ª temporada, “ Stand Still Like the Hummingbird ”.

Zendaya comenta adiamento da nova temporada de ‘Euphoria’

A atriz Zendaya comentou sobre o adiamento da nova temporada da série Euphoria .

“Se for o melhor para os personagens, e tudo se desenrolar como deveria, claro [que está tudo bem]. Mas, está além de mim ”, disse à Variety.

Em março, foi divulgado que as filmagens da terceira temporada de Euphoria tinham sido adiadas por tempo indeterminado.

“A HBO e Sam Levinson (criador da série) continuam comprometidos com a realização de uma terceira temporada excepcional” , disse a emissora ao Deadline. “Enquanto isso, estamos permitindo que nosso elenco requisitado busque outras oportunidades” , completou.

Confira: