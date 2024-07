The Music Journal Brazil ‘Dr4g0n’: Nanda Marques fala sobre seu papel na série do Globoplay

Foto: Fabio Rebelo / Globo

Nanda Marques , atriz paulistana, mal pode esperar para o público conhecer Ana Paula , sua protagonista em Dr4g0n , a mais nova série original do Globoplay . Primeira trama da plataforma ambientada no universo de e-sports , a obra conta em oito episódios, disponibilizados nesta quinta-feira (18), a história de dois irmãos que passam a sustentar os pais formando um time de players profissionais, após a empresa da família entrar em falência.

Ana Paula , estudante de administração, é a irmã mais velha de Daniel (Cauã Martins). Independente, boa em fingir confiança e proativa até o ponto de sucumbir ao estresse, ela também pode ser impulsiva e, por isso, está sempre correndo atrás do prejuízo das ideias megalomaníacas que inventa. Quando a empresa dos pais quebra, se sente responsável por achar uma solução e decide investir na carreira do irmão, ao descobrir que ele é um verdadeiro prodígio nos jogos eletrônicos.

“Ana Paula tem um senso de humor bem específico, oscila entre uma super confiança e uma total falta de autoestima. Ao mesmo tempo em que precisa de proatividade e força, ela também mostra vulnerabilidade. É um papel muito difícil, e necessita de uma grande versatilidade do ator. O primeiro teste da Nanda mostrou tudo isso”, revela Tiago Rezende , criador da obra.

E continua: “Ana Paula é uma menina muito determinada, sempre querendo dar sua melhor versão para o mundo, para a família. Ela é tão competitiva que compete com ela mesma, querendo sempre se superar. E com isso ela esbarra em coisas como ansiedade, que me identifico bastante. Ela acaba se atropelando pela ânsia de querer salvar logo a questão financeira da família, carrega muito o peso do mundo nas costas. E por conta de os pais serem pessoas mais despreocupadas, mais relaxadas, ela acaba tomando responsabilidades que não são dela”.

“O que ela pretendia ao entrar na faculdade de Administração era ampliar o negócio dos pais, transformar em algo maior e ser reconhecida por isso. Esse desejo dela de aprovação vem de um trauma da escola: ela sempre foi competitiva desde pequena e jogava futebol. Por conta de um treinador, ela se traumatizou e nunca mais jogou. Por isso tenta se superar em tudo. Ana Paula é determinada, ansiosa, competitiva, muito ativa e com o coração muito bom”, conclui.

Nanda Marques e sua relação com outros atores da série ‘Dr4g0n’



Nanda Marques também comentou sobre sua relação com os outros atores da série, chegando a dizer que ela e Cauã Martins se tornaram “manos” : “O Cauã é maravilhoso, um ótimo ator, excelente profissional, está sempre pronto, sempre afim, admiro muito. O lado do carinho foi imediato, no primeiro teste já tinha certeza. Ele faz muito bem o personagem. A gente se deu muito bem desde o início. Ele é mais prático, eu sou mais sentimental e ele me ajudou muito. Viramos “manos”.

“Durante as gravações, todos viramos superamigos, sempre juntos, brincando, trabalhando, virou uma família mesmo, uma surpresa muito boa, algo que não esperava. A gente se apaixonou pelos personagens e depois nos apaixonamos entre nós” , revela.

Nanda Marques pode ser vista na novela Um lugar ao Sol como Cecília , filha da personagem de Andréa Beltrão , também disponível na plataforma de streaming da Globo . A atriz foi destaque como a protagonista de dois projetos: a série Colônia e o longa-metragem Nas mãos de quem me leva, além de ter feito uma participação no drama Marighella , longa de Wagner Moura.

Em 2018, fez parte do elenco da série Onde nascem os fortes , e a sua estreia na TV se deu no ano anterior, na série cômica A Fórmula , dividindo uma mesma personagem com a atriz Cláudia Raia . No teatro, se envolveu com os espetáculos Fala comigo , Doce como a chuva , Reunificação das duas Coreias e Bang bang: você morreu .