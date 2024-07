Mayra Dugaich ‘Alibi’ de Sevdaliza com Pabllo Vittar está no Top 20 do Spotify

A faixa Alibi de Sevdaliza em parceria com Pabllo Vittar e a francesa Yseult , vem ganhando cada vez mais destaque na playlist Top 50 Global do Spotify .

Nesta segunda-feira (15), a música é a 16ª música mais ouvida na plataforma em todo o mundo. Vale ressaltar que na última sexta (12), Alibi ocupava a posição 28 entre as 50 mais executadas.

A artista irani-holandesa desabafou nas redes sociais após receber comentários negativos sobre a faixa.

“Eu não dou a mínima para promover qualquer coisa que não seja minha música. Lutei muito para estar aqui, viva, saudável e lutando. Todas as probabilidades estavam contra mim, então por que não comemorar com meu povo? STREAM ALIBI!” , afirmou no X.

No Brasil, a música está na posição 27. Vale destacar que Alibi está perto de ultrapassar a marca de 35 milhões de reproduções na plataforma.

Sevdaliza é uma cantora de 36 anos. Ela nasceu em Teerão, no Irã, mas mudou para os Países Baixos aos 5 anos. Atualmente, ela possui mais de 12 milhões de ouvintes mensais.

Sua estreia na música aconteceu aos 27 anos de idade. Em sua discografia estão EPs e álbuns de estúdio.

Ela já se apresentou no Brasil algumas vezes. Em 2019, foram dois shows: um em São Paulo e outro no Recife. Já em 2022, Sevdaliza esteve na primeira edição do festival Primavera Sound. Neste ano, a iraniana voltou ao país para se apresentar na edição de aniversário da festa Mamba Negra, em São Paulo.

Pabllo Vittar se tornou a primeira drag queen a figurar no Top 50 Global do Spotify

A cantora Pabllo Vittar acaba de entrar para a história da música mundial ao conquistar uma posição no Top 50 Global do Spotify , tornando-se a primeira drag queen a alcançar esse feito.

A música “ Alibi ” , interpretada por Sevdaliza , Pabllo Vittar e Yseult , está dominando as paradas e atingiu a posição 47 no ranking global do Spotify. Além disso, a artista já acumula mais de 6 milhões de ouvintes mensais na plataforma e possui uma base de 12 milhões de seguidores no Instagram.

Recentemente, Vittar lançou o álbum “Batidão Tropical Vol. 2” , levando os fãs a uma viagem sonora pelos ritmos que são referência e fazem parte da bagagem cultural da artista. O álbum celebra a diversidade e a riqueza da cultura brasileira.

Vale destacar que a faixa São Amores se tornou febre em toda a America Latina e Espanha, após um vídeo viralizar nas redes sociais.

