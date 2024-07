Mayra Dugaich Alec Baldwin faz primeira declaração após julgamento

No último sábado (13), o ator Alec Baldwin fez sua primeira declaração após ser inocentado no julgamento por homicídio culposo no set do filme Rust, em 2021.

O processo foi arquivado na sexta-feira (12), sem possibilidade de novo julgamento sobre a morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins .

“Há muitas pessoas que me apoiaram para agradecer no momento. Para todos, vocês nunca saberão o quanto eu aprecio a sua gentileza para com a minha família”, escreveu no Instagram.

O ator recebeu o apoio de fãs e colegas nos comentários. O ator Anthony Hopkins publicou um coração. “ Permaneça forte. Tão feliz por você e pela família”, disse o cantor Ricky Martin.

Vale destacar que o caso foi arquivado pela juíza Mary Marlowe Sommer pela omissão de provas por parte da promotoria.

Vale lembrar que durante os ensaios de uma cena no Novo México, nos Estados Unidos, Baldwin disparou um tiro acidental. A arma que ele usaria na cena supostamente deveria estar carregada com balas de festim, mas dela saiu um projétil de verdade, feriu o diretor Joel Souza e matou Halyna Hutchins.

Confira: