Marcelo de Assis Shannen Doherty, de ‘Barrados no Baile’ e ‘Charmed’, morre aos 53 anos

Foto: Divulgação

A atriz Shannen Doherty , que fez fama ao estrelar as séries Barrados no Baile e Charmed , morreu neste sábado (13) aos 53 anos após lutar durante anos contra um câncer de mama . A informação foi confirmada neste domingo (14) pela assessoria de imprensa da artista e replicada na revista People .

“É com o coração pesado que confirmo o falecimento da atriz Shanne Doherty. No sábado, 13 de julho, ela perdeu a batalha contra o câncer após muitos anos lutando contra a doença”, diz o comunicado enviado à imprensa. “A devotada filha, irmã, tia e amiga estava cercada por seus entes queridos, assim como seu cachorro, Bowie. A família pede privacidade neste momento para que possam sofrer em paz”.

Shannen revelou o diagnóstico de câncer de mama em 2015, após realizar uma mastectomia , seguida de radioterapia e quimioterapia . Dois anos após a confirmação da doença, o câncer entrou em remissão 2017, porém, retornou em 2019.

Em uma entrevista para a People em 2023, Shannen Doherty revelou que a doença havia entrado em estágio avançado, com metástase , se espalhando para os ossos: “A diferença é que eu não quero morrer, tipo, nunca. Ainda não terminei de viver. Ainda não terminei de amar. Ainda não terminei de criar. Ainda não terminei de mudar as coisas para melhor. Eu simplesmente não terminei”.

No inicio de 2024, Shannen chegou a dizer em seu podcast que estava se preparando para a morte e manifestou alguns desejos para o seu funeral, como ser cremada e ter suas cinzas misturadas com o seu cachorro e os restos mortais de seu pai.

Shannen Doherty também indicou um amigo próximo para cuidar de seu testamento e utilizar parte das cinzas para a confecção de uma joia .

Shannen Doherty chegou a pedir pensão na justiça americana

Shannen Doherty chegou a entrar com um pedido na justiça norte-americana em junho deste ano para receber pensão alimentícia e pagamento de honorários advocatícios contra seu ex-marido, Kurt Iswarienko . As informações são da CNN .

De acordo com a US Weekly , Doherty moveu o processo no dia 14, pedindo um valor mensal de US$ 15,3 mil (cerca de R$ 83 mil no câmbio atual) em pensão alimentícia. Além disso, a atriz também está exigindo um reembolso de U$ 9,1 mil referentes aos custos do divórcio .

Doherty , que travou uma longa batalha contra um câncer que se encontrava no estágio 4 , se viu obrigada a não exercer mais o seu ofício, e vinha recebendo os direitos autorais de suas participações em Charmed que ocorreu entre os anos de 1998 e 2001 . Contudo, a série deixou de ser veiculada no streaming no dia 30 de junho .

“Como resultado dos meus problemas de saúde recorrentes, tenho sido amplamente impossibilitada de trabalhar e não tenho perspectivas de emprego futuro. Hoje, praticamente toda a renda que ganho é residual do trabalho que fiz antes do casamento”, começou Shannen .

“Recentemente, soube que ‘Charmed’ não estará mais sendo transmitida em nenhuma plataforma de streaming de renome após o dia 30 de junho de 2024. Como resultado, minha futura renda será drasticamente reduzida” , concluiu.

Sobre Shannen Doherty

Shannen Doherty nasceu em Memphis , no Tennessee (EUA), em 12 de abril de 1971 . Seu sucesso começou cedo, quando ela foi convidada para várias séries de TV, incluindo Little House on the Prairie , Voyagers!, Father Murphy e Airwolf . Ela também fez seu primeiro trabalho como dubladora em um filme de animação chamado A Ratinha Valente em 1982.

O grande papel de Shannen aconteceu quando ela foi escalada para estrelar como Brenda Walsh na série Beverly Hills 9020 (no Brasil: Barrados no Baile ) produzida por Aaron Spelling , em 1990. Ela interpretou Brenda até 1994 e sua atuação lhe rendeu uma indicação ao Young Artist Awards de Melhor Atriz no elenco de uma série de televisão. No entanto, ela saiu da série devido a brigas com colegas de elenco e outros problemas.

Em 1998, ela entrou para o elenco da série de sucesso Charmed . Nessa série, ela interpretou a protagonista Prue Halliwell , a mais velha de três irmãs que descobrem que são bruxas. Shannen também dirigiu vários episódios.

Sua personagem deixou a série ao final da terceira temporada, resultando na introdução da atriz Rose McGowan como a personagem Paige Matthews .

A atriz chegou a posar duas vezes para a revista Playboy : em 1994 e 2003. Shannen também desenvolveu seu próprio reality show , intitulado Breaking Up with Shannen Doherty que, no Brasil, foi veiculado pelo canal pago GNT .

Durante sua carreira, Shannen Doherty foi duas vezes nomeada para o Saturn Awards por sua interpretação da personagem Prue em Charmed . Em 2007, a AOL – America On Line – a indicou como uma das 10 melhores bruxas da história da televisão .