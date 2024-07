The Music Journal Brazil Lana Del Rey lança com Quavo o single vinil vermelho de ‘Tough’

Foto: Universal Music / Motown Records

A cantora Lana Del Rey uniu suas forças com o rapper Quavo no inédito single Tough, que já foi disponibilizado nas plataformas digitais pela Universal Music , via Motown Records e Quality Control Music e que agora ganha uma edição especial em single vinil vermelho de 7 polegadas , já disponível no Brasil através da Umusic Store pelo valor de R$ 169,90 . As informações são do site especializado no formato, Vinews .

Tough divaga sobre assuntos como resiliência, superação e a força interior necessária para enfrentar os desafios da vida, enquanto que Lana Del Rey canta sobre sua força e resistência, realizando uma comparação com arranhões em um par de botas de couro velhas, mostrando uma atitude autêntica a de um operário, ao passo que Quavo oferece seu talento em uma performance cheia de versatilidade.

A parceria de Lana Del Rey e Quavo

No dia 3 de junho, Lana Del Rey e Quavo lançaram o single em colaboração Tough.

A colaboração entre eles já vinha atraindo a atenção dos fãs desde o mês de abril, quando o rapper postou um trecho instrumental da faixa.

“Tough like the scarf on a pair of old leather boots/ Like the blue-collar, red-dirt attitude/ Like a .38 made out of brass,” canta Lana no refrão da faixa.

Vale lembrar que Lana prometeu o lançamento de um álbum country intitulado Lasso, enquanto isso Quavo lançou alguns singles este ano, entre eles Mink, PA NO PENSAR e Clear the Smoke.

Vale destacar que Tough já está em todas as plataformas digitais.

Confira o conteúdo completo do single vinil vermelho de Tough :

Lado A

Tough

Lado B

Tough (Instrumental)