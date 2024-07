Mayra Dugaich Dia Nacional do Funk é comemorado pela primeira vez

Foto: Creative Commons

Na última sexta-feira (12), foi comemorado pela primeira vez o Dia Nacional do Funk no Brasil. Várias iniciativas marcaram o dia.

Tudo começou com a proposta (PL 2.229/2021) apresentada em 2021 por Alexandre Padilha (PT-SP) e aprovado pela Comissão de Educação e Cultura.

“A criação de um dia nacional para celebrar a cultura funk significa a institucionalização de um espaço para que se discutam políticas públicas capazes de atender as demandas das comunidades onde o movimento é mais forte, gera renda e oferece à população uma possibilidade de lazer” , afirmou o parlamentar na justificativa do projeto.

Vale ressaltar que o gênero tem muito destaque no Youtube, a plataforma se tornou um dos principais canais de divulgação de videoclipes e músicas.

O canal KondZilla produz diversos artistas, conta com mais de 67 milhões de inscritos. Seu clipe mais assistido é Bum Bum Tam Tam , do MC Fioti, com 1,8 bilhão de visualizações, fazendo parte do Billion Views Club do YouTube, que reúne clipes que passaram da marca de 1 bi de views.

Outro fenômeno que surgiu do funk é Anitta. A cantora conquistou terras internacionais e fez feats com diversos artistas, como seu single Vai Malandra , em parceria com Mc Zaac, Maejorm Tropkillaz e DJ Yuri Martins, que já foi assistido mais de 453 milhões de vezes. O clipe não é o único que tem milhões de visualizações. Cavalo de Troia do MC Kevin, do canal GR6 Explode também é um dos exemplos da força do funk nacional, tendo mais de 533 milhões de visualizações.

Vale lembrar que em São Paulo já se comemora o Dia do Funk em 07 de julho, homenageando MC Daleste que foi assassinado durante uma apresentação popular em Campinas em 2013.

“O Brasil é um dos países que mais usa o Shorts, o que faz com que a nossa cultura possa se expandir e conquistar todo o mundo. O funk é um ritmo contagiante e acaba funcionando como uma linguagem universal: o mundo inteiro se sente convidado a reproduzir passos ou participar de trends e compartilhá-las em vídeos curtos no YouTube”, afirma Marianna Ribeiro, YouTube Shorts Trends Manager.

Anitta se apresentou na Romênia na última sexta-feira (12) e pelos stories do Instagram compartilhou videos do show. Ela fez questão de citar a data comemorativa, mostrando seus passos de dança.

“Ponto de vista: você está comemorando o Dia Nacional do Funk comigo” , escreveu em inglês.

Vale destacar que o Museu das Favelas, em São Paulo, traz a exposição Funkeiros Cults com entrada gratuita.