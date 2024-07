The Music Journal Brazil Dia do Rock: Deezer lança playlists dos anos 1980, 1990 e 2000

Foto: Universal Music / EMI

Celebrado no Brasil em 13 de julho , o Dia do Rock foi escolhida em homenagem ao Live Aid , festival icônico realizado em 1985 em prol do combate à fome da Etiópia , onde mais de 80 mil pessoas assistiram Queen , U2 , David Bowie , Paul McCartney , entre outros artistas internacionais, no antigo Wembley Stadium , em Londres e na Filadélfia (EUA) onde o evento aconteceu no JFK Stadium .

Para comemorar a data, a Deezer traz playlists especiais no Canal Rock – reunindo os grandes nomes do gênero, com destaque para o rock brasileiro – e convida os usuários da plataforma para uma viagem no tempo, relembrando os principais artistas do país através da curadoria dos editores da plataforma.

Rock Brasil Anos 80

Considerada a época de ouro da música e cinema, a década é marcada por clipes musicais para televisão, que se destacaram ainda mais com o início da antiga MTV . A playlist dos Anos 80 traz artistas como Legião Urbana , Biquini Cavadão, Titãs , Barão Vermelho, Cazuza, Raul Seixas , entre outros.

Rock Brasil Anos 90

A música nos Anos 90 sofre a influência do grunge e bandas que cada vez mais transitam entre o rock clássico e alternativo, como Planet Hemp, Skank , Capital Inicial , Jota Quest , entre outros que compõem a playlist dedicada à década.

Rock Brasil Anos 2000

Como destaque musical dos anos 2000 , temos o gênero emo ou emocore , que traz músicas com ênfase na expressão emocional através de letras confessionais e emotivas, e fez grande sucesso no país. Além disso, destacou-se também o rock alternativo, que traz melodias mais dançantes e mix de rock e rap. Charlie Brown JR., Pitty, CPM 22 e NXZero são alguns artistas de destaque da época e da playlist da Deezer .

Mais do Rock Brasileiro

Além das playlists dedicadas para os anos 1980, 1990 e 2000, a Deezer também indica a playlist Rock Brasileiro para curtir o Dia do Rock. A seleção de músicas conta com mais 50 músicas, dos hits aos lançamentos, trazendo outros grandes nomes como Detonautas, Black Pantera, Frejat, Fresno e outros novos potenciais talentos como Leo Mancini, Carol Biazin, Inocentes e Lucio Maia .

Mais do rock: discografia da Legião Urbana registrou mais de 7,5 bilhões de streams

Um dos grandes nomes da história do rock nacional, a Legião Urbana conta com uma grande performance no ambiente digital. De acordo com informações da Universal Music , a banda formada pelo saudoso Renato Russo (1960-1996), Marcelo Bonfá e Dado Villa-Lobos registrou mais de 7,5 bilhões de streams combinados em áudio e vídeo de sua discografia.

Além disso, a Legião Urbana é o único grupo de rock brasileiro dos anos 1980 que emplacou mais de uma música em charts TOP 200 . São elas: Será (1984) e Tempo Perdido (1986).

Ao todo, a lendária banda brasiliense conta com mais de 4,6 milhões de ouvintes mensais no streaming , além de 6,1 milhões de seguidores na plataforma . E na Apple Music , este sucesso se repete, onde a Legião conta com 15 faixas no TOP 100 .

No YouTube, a Legião Urbana contabiliza mais de 1 bilhão de views .

Nascido no Rio de Janeiro em 27 de março de 1960 , Renato Russo começou sua carreira no então emergente cenário rock de Brasília (DF), onde viveu parte de sua adolescência e formou sua primeira banda, o Aborto Elétrico , em 1979. Em 1982, Renato saiu do grupo e fez alguns trabalhos solos, ficando conhecido nessa época como O Trovador Solitário .

No mesmo ano de 1982 nascia a Legião Urbana , inicialmente formada pelo vocalista e baixista Renato Russo , o baterista Marcelo Bonfá , os guitarristas Eduardo Paraná (hoje conhecido como Kadu Lambach ) e Paulo “Paulista” Guimarães , além de Ico Ouro Preto (irmão de Dinho Ouro Preto, vocalista do Capital Inicial), que também tocou guitarra em alguns shows no início da banda.

Em 1983, Paulista e Paraná deixam a formação original da Legião e Dado Villa-Lobos assume como guitarrista. Em 1984, pouco antes de a banda gravar seu primeiro álbum, já como contratada pela EMI , o músico Renato Rocha (1961-2015), o “Negrete” , passa a integrar a banda como baixista, posição que inicialmente era ocupada pelo próprio Renato Russo.

À frente da Legião Urbana, Renato Russo gravou e lançou o total de sete álbuns: Legião Urbana (1984), Dois (1986), Que País é Este? (1987), As Quatro Estações (1989), V (1991), O Descobrimento do Brasil (1993) e A Tempestade (1996). Foram ainda lançados dois discos póstumos da banda, Uma Outra Estação (1997) e a compilação Mais do Mesmo (1998). Toda esta discografia está no catálogo da Universal Music , sob o selo da EMI .

A discografia solo de Renato Russo também ganhou outros quatro álbuns póstumos: The Stone Wall Celebration Concert (1994), Equilíbrio Distante (1995), O Último Solo (1997) e Renato Russo Presente (2003).

Mesmo ainda atuante na banda, Renato Russo iniciou sua carreira solo em 1993. No ano seguinte, ele lançou seu primeiro álbum, The Stonewall Celebration Concert. Interpretado totalmente em inglês, o título do disco faz referência ao bar nova-iorquino onde gays se rebelaram contra a ação da polícia, em 1969. Em seguida, Renato apresentou o disco Equilíbrio Distante (1995), um projeto em homenagem à sua família no qual ele interpretava canções italianas.

Em outubro de 1996, aos 36 anos , Renato Russo sai de cena, por consequências do contágio pelo vírus HIV, deixando órfã uma imensa legião de fãs.

“Renato Russo é um gênio eterno e sua obra espetacular continuará a encantar muitas gerações futuras. O catálogo da Legião Urbana é a celebração eterna da Universal Music com os fãs da banda e do Renato” , afirma Paulo Lima , presidente da Universal Music Brasil .