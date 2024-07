The Music Journal Brazil Biel do Furduncinho lança o inédito EP ‘Eu Sou o Funk’

Foto: Miguel / youdonotsee

Nas vielas de Madureira , onde o coração do funk pulsa mais forte, nasceu Gabriel , mas conhecido por Biel do Furduncinho . Desde cedo, embalado pelo som dos bailes e pelo calor da comunidade, ele encontrou inspiração.

Com essa alma e energia, o artista lança agora seu novo EP, Eu Sou o Funk , uma homenagem à sua trajetória e à autenticidade do funk carioca , já disponível em todas as plataformas digitais pela Warner Music .

Com apenas 12 anos , Biel começou a dominar as pickups , transformando festas em eventos inesquecíveis. Seu talento natural o levou a colaborar em Ai Preto , um dos maiores hits dos últimos anos, ao lado de L7NNON e Bianca . Mas Biel é mais que um hitmaker – ele é um poeta das ruas, um contador de histórias, que vive e respira o funk.

Eu Sou o Funk é mais que um EP : é uma celebração às raízes e à evolução do gênero. Desde a produção, composição, até os vocais, o artista mostra sua habilidade multifacetada, trazendo para o público a verdadeira essência do funk carioca. Cada faixa do projeto é uma viagem sonora, que honra a cultura das comunidades, reafirmando que o funk está no sangue de todos nós.

O single de abertura, Pussy , já disponível, é Inspirada em Sintomas de Prazer , da Ludmilla . Acompanhada de um videoclipe vibrante, a canção enaltece o amor livre das mulheres e a energia contagiante do funk.

Além do lançamento do EP, Biel do Furduncinho lança também, um mini documentário de nome homônimo ao álbum, chamado Eu sou o Funk , disponível no canal oficial do artista no YouTube , onde ele explora sua conexão íntima com o funk carioca, enriquecendo ainda mais a experiência de seus fãs com sua música e história.

“O funk é mais que um ritmo, é a voz da nossa comunidade, uma forma de expressão e resistência” , diz Biel . “Com o EP, eu quis trazer toda a autenticidade e força dessa cultura que me criou. Cada faixa é parte da minha história e uma homenagem ao lugar de onde vim. Espero que todos sintam a energia e verdade que colocamos nesse projeto. O funk está no nosso sangue e é isso que queremos compartilhar com o mundo.”

Confira a tracklist do EP e ouça o álbum abaixo:

1. Pussy

2. Tatuagem de Leão

3. Passa no Baile feat. MC Saci

4. Bota Nela feat. Mc Gw

5. Vai Começar o Pega Pega feat. Mc Durrony e Buarque

Biel do Furduncinho já colaborou com Kevin O Chris em 2022

Biel do Furduncinho já colaborou com outro grande nome do funk, o cantor Kevin O Chris , na faixa Movimenta . A canção faz parte do EP Esse é o Pique do Biel , que conta com diversas parceiras, entre elas, Maneirinho , Fel22 , L7 e Kevin O Chris .

“Quando finalizei a música, logo pensei no Kevin O Chris, que é um artista brabo, muita referência pra mim e na hora ele aceitou a parceria. Gravamos o clipe em uma casa no JOA e foi um dia muito foda, nos divertirmos muito e o resultado ficou incrível. O Kevin é resenha demais, tá maluco (risos)” , comenta o funkeiro.

Biel despontou no cenário musical com o hit Aí Preto , uma parceria com o cantor L7nnon e a cantora Bianca . A faixa fez tanto sucesso que os artistas subiram ao palco do Rock in Rio ao lado de ninguém menos que Camila Cabello para uma performance inédita da canção em um dos maiores festivais de música do mundo