Foto: Warner Music

O cantor, compositor e produtor britânico Artemas lançou nesta sexta-feira (13) a mixtape yustyna , já disponível nas plataformas digitais pela Warner Music , via 10K Projects . Este novo projeto chega acompanhado de um videoclipe oficial do lead single dirty little secret .

Com i like the way you kiss me , single de sucesso certificado pela RIAA nos EUA , o projeto continua a destacar a exploração cativante de Artemas do Darkwave , que lembra artistas como The Weeknd, EKKSTACY e The Neighbourhood .

Ancorado pelos singles principais dirty little secret e wet dreams , a mixtape de 15 faixas mergulha sem medo nos momentos íntimos e explícitos dos relacionamentos passados e presentes de Artemas , oferecendo aos ouvintes uma visão emocional sem filtros de sua vida.

Sobre a mixtape , Artemas diz: “‘yustyna’ continua de onde minha mixtape ‘pretty’ parou. A introdução rude a Artemas como um mundo e personagem. É intencionalmente divisiva. Você achará sexy ou vulgar”.

O projeto chega um mês antes de o artista iniciar sua turnê global de 35 datas em Riga , L etônia, em 12 de agosto . Com paradas na Europa, Austrália e Estados Unidos, incluindo duas noites em Nova York e Los Angeles , a turnê já esgotou os ingressos na maioria das datas, incluindo toda a agenda dos EUA.

O triunfo continua a consolidar o astro como um dos shows ao vivo mais tentadores da atualidade, chegando poucos meses após encerrar sua turnê de estreia esgotada no início deste ano. Além das datas da turnê, Artemas também subirá ao palco em vários festivais, incluindo Electric Picnic , na Irlanda , e Reading & Leeds , no Reino Unido .

Um ano incrível para Artemas

Este ano tem sido incrível para Artemas : após o sucesso do single de estreia if you think i’m pretty , seu som característico grunge alternativo e letras íntimas intrigaram públicos ao redor do mundo, colocando o astro em ascensão nas listas de Artistas para Observar de veículos como Hypebeast e Ones to Watch , enquanto estreava na lista 24 for ’24 , de Zane Lowe .

Com a chegada da faixa i like the way you kiss me , sua ascensão foi solidificada quando a música certificada pela RIAA atingiu mais de 900 milhões de streams, alcançando o primeiro lugar no Billboard Global 200 , 12º no Billboard Hot 100 e 3º na UK Official Singles Chart, tudo isso enquanto esgotava sua turnê de estreia.

Com elogios da crítica de veículos como The Guardian, Dazed e Billboard, Artemas mostrou que veio pra ficar.

Confira: