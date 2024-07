Marcelo de Assis NX Zero lança ‘Agora’ em vinil duplo cinza e branco

O NX Zero lançou no dia 5 de julho uma edição especial do álbum Agora em vinil duplo cinza e branco pela Universal Music . O projeto celebra os 20 anos de trajetória da banda, consolidados por este trabalho, com as suas faixas remixadas e remasterizadas .

O produto já está disponível na Umusic Store pelo valor de R$ 299,90 .

A gravação original de Agora foi cuidadosamente remixada por Marcelinho Ferraz nos estúdios Head Media , em São Paulo , levando em consideração o atual consumo de música através dos canais digitais. Já a masterização ficou a cargo do premiado Carlos Freitas , do estúdio Classic Master , na Flórida (EUA).

O álbum, com nova mixagem, incluindo a moderna e imersiva experiência em áudio espacial Dolby Atmos , foi lançado nas plataformas digitais em dezembro de 2023, como explica Ferraz : “Foi incrível fazer esse trabalho com um disco de uma banda que representa tanto para o Brasil. Revisitar as faixas, ouvir eles mais jovens, deixar os timbres mais modernos e, como processos especiais, fazer a nova mix para áudio espacial e master para o vinil. Pra mim, resgatar esse disco clássico foi um trabalho super importante”.

O álbum chegou em 2008 em um mercado ávido pela banda e com um NX Zero totalmente alinhado com seu público e suas questões pessoais e sociais, compreendendo profundamente uma geração. Musicalmente afiados pelo peso do rock e hardcore e amparados por letras existenciais e românticas, os meninos de São Paulo passaram como um trator abrindo todos os espaços possíveis e imagináveis no mercado musical na primeira década dos anos 2000.

Rádios, programas de TV, canais de música, festivais e contratantes de shows de todo o Brasil queriam o NX Zero . E o disco estourou nacionalmente trazendo sucessos como Cedo ou Tarde, Daqui pra Frente , Cartas pra Você e Bem ou Mal , vencendo também o Grammy Latino como Melhor Álbum de Rock Brasileiro , ao lado dos Titãs .

O trabalho, considerado o mais comercial do grupo, consolidou ainda mais a carreira da banda no Brasil, que novamente faturou as principais categorias do VMB (Artista, Clipe e Hit do Ano) e do Prêmio Multishow (Melhor Grupo e Melhor Cantor para Di Ferrero ).

Após o lançamento do disco, a carreira do NX Zero continuou decolando, em especial a popularidade do vocalista Di Ferrero . A música Daqui pra Frente tornou-se tema de abertura do seriado Malhação (TV Globo) e Cartas pra Você também foi incluída na trilha sonora da mesma temporada, seguido pela música Bem ou Mal , no ano seguinte, 2009, também na abertura.

“Este foi um dos melhores álbuns que fiz com a banda. O repertório é muito bom, tem o melhor do rock da época e letras muito interessantes. Nesse álbum a banda estava tocando muito e sonoramente conseguimos também um grande resultado. O Grammy Latino acabou sendo a premiação desse trabalho”, lembra Rick Bonadio .

Faixas remixadas e remasterizadas e convidados especiais do NX Zero

A nova edição de Agora , com nova mixagem e remasterizado, traz as 15 faixas originais , incluindo as participações especiais do rapper Túlio Dek nas músicas Bem ou Mal e Além das Palavras , e das ex-integrantes da banda Rouge , Aline Wirley e Karin Hils , no coro de Cartas pra Você .

Outros destaques do disco são a participação, pela primeira vez, de uma orquestra (na música Cedo ou Tarde ), a releitura do sucesso Apenas Mais Uma de Amor , de Lulu Santos , e a gravação da faixa Silêncio , composta pelos integrantes da banda Fresno .

No ano passado, após seis anos de hiato, a banda fez a bem sucedida turnê Cedo ou Tarde e ganhou mais vigor e força em 2024, quando Di Ferrero (vocal), Gee Rocha (guitarra e violão), Fi Ricardo (guitarra), Caco Grandino (baixo) e Daniel Weksler (bateria) completam 20 anos de carreira fonográfica.

NX Zero relançou segundo álbum em vinil em fevereiro

Lançado em 2006 pela Universal Music , via Arsenal , o segundo disco do NX Zero marcou o início da projeção nacional do grupo paulistano. Os jovens Di Ferrero (voz), Fi Ricardo (guitarra e vocais), Gee Rocha (guitarra), Daniel Weskler (bateria e percussão) e Caco Grandino (baixo) conquistaram corações e mentes adolescentes com seu repertório totalmente autoral.

Canções com letras ora introspectivas, ora sentimentais foram embaladas pelo hardcore melódico e caíram no gosto de uma nova geração que viu suas vivências e seus questionamentos ganharem representatividade na cena musical da época.

O primeiro single, Além de mim , alcançou o topo das paradas de sucesso com seu enfurecido riff de guitarra e letra sobre o fim de um romance. Contudo, foi Razões e emoções , uma derramada declaração de amor ( “Entre razões e emoções/ a saída é fazer valer à pena/ se não agora, depois, não importa/ Por você, posso esperar ”) que arrebatou o público e fez a banda ganhar um Disco de Platina por mais de 100 mil downloads.

Confira o conteúdo completo de Agora em vinil duplo :

LP 1

Lado A

1. Cedo ou Tarde (Di Ferrero / Gee Rocha)

2. Daqui Pra Frente (Di Ferrero / Gee Rocha)

3. Entre Nós Dois (Di Ferrero / Gee Rocha)

4. Segunda Chance (Di Ferrero / Gee Rocha / Fi Ricardo)

Lado B

1. Bem ou Mal (Di Ferrero / Gee Rocha / Túlio Dek) – Part. especial Túlio Dek

2. Além das Palavras (Di Ferrero / Gee Rocha / Túlio Dek / Fi Ricardo / Caco Grandino / Dani Weksler) – Part. especial Túlio Dek

3. Silêncio (Beeshop / Esteban)

4. Cartas Pra Você (Di Ferrero / Gee Rocha) Part. especiais Aline Wirley e Karin Hils

LP2

Lado A

1. Tudo Bem (Di Ferrero / Gee Rocha)

2. Nunca Mais (Di Ferrero / Gee Rocha)

3. A Melhor Parte de Mim (Di Ferrero / Gee Rocha)

4. Inimigo Invisível (Di Ferrero / Gee Rocha)

Lado B

1. O Destino (Di Ferrero / Gee Rocha)

2. Diferenças (Di Ferrero / Gee Rocha / Fi Ricardo / Caco Grandino)

3. Apenas Mais Uma de Amor (Lulu Santos)