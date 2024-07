Mayra Dugaich Eminem lança novo álbum ‘The Death of Slim Shady’

Nesta sexta-feira (12), o rapper Eminem está de volta para entregar seu tão aguardado álbum The Death of Slim Shady (Coup De Grâce).

O novo disco marca o primeiro álbum de Eminem desde Music to Be Murdered By , de 2020.

Poucas horas antes do projeto chegar, Eminem revelou que o álbum é na verdade um “álbum conceitual ” e pediu aos fãs que ouvissem o projeto do início ao fim como ele pretendia, sem pular para seus favoritos.

“Anúncio de serviço público: ‘death of slim shady’ é um álbum conceitual, portanto, se você ouvir músicas fora de ordem, elas podem não fazer sentido ”, escreveu ele no Instagram. “ Aproveite. “

Vale lembrar que Eminem deu início ao lançamento de The Death of Slim Shady com Houdini , que alcançou a segunda posição na Billboard Hot 100 por sua entrada de maior sucesso na década. Ele seguiu com Tobey com Big Sean e BabyTron no início de julho, que estreou na 95ª posição na Billboard Hot 100.

Eminem apresentou as colaborações ao longo do projeto com participações especiais de Jelly Roll, J.I.D, Skylar Grey, Bizarre, Ez Mil e muito mais.

Segundo a Billboard, mesmo aos 51 anos, ele continua sendo um titã comercial e uma das principais vozes do hip-hop, com um currículo no Hall da Fama que pode competir com qualquer um de seus colegas.

Eminem relembra ‘Homem-Aranha’ no inédito single “Tobey”

O rapper Eminem reagiu à sua posição na lista dos maiores rappers da Billboard com o novo single Tobey . Ele voltou nesta terça-feira (2) com o segundo single do álbum The Death of Slim Shady , que conta com a colaboração de Big Sean e Babytron , residentes em Detroit (EUA).

Na Billboard, Eminem está na quinta posição na lista dos 50 maiores rappers de todos os tempos , realizada em 2023, mas o artista reagiu a este resultado.

“Mas isso para mim é um mistério. Como os rappers que eu já raspei poderiam estar no topo da lista do que eu? Mesmo assim, estou sentado aqui na sua lista que chegou à quinta posição, desejei que estivesse tudo bem, mas apenas saiba por dentro. Para mim isso é hilário” , disse Eminem .

De acordo com a Billboard , não ficou claro quem é o alvo de Slim Shady , mas os quatro rappers à sua frente no ranking são Tupac Shakur , Nas, Kendrick Lamar e Jay-Z .

The Death of Slim Shady (Coup De Grâce) , o novo álbum de Eminem, chegará às plataformas digitais no dia 12 de julho . O primeiro single que foi lançado deste trabalho é Houdini , sua faixa de maior sucesso na Billboard Hot 100 nesta década.

Em Tobey , o cantor revisita o lendário personagem Homem-Aranha, que foi interpretado pelo ator Tobey Maguire por quatro filmes, incluindo Homem-Aranha: Sem Volta para Casa , de 2021 .

Ouça: