Mayra Dugaich ‘Minions 3’ é confirmado para 2027 e ganha data de estreia

Nesta quinta-feira (11), a Universal e a Illumination anunciaram Minions 3 como o próximo filme da franquia de animação de sucesso.

De acordo com a Variety, o filme estreará nos cinemas em 30 de junho de 2027, escrito por Brian Lynch e dirigido pelo indicado ao Oscar, Pierre Coffin. Ele também deu voz aos Minions desde sua estreia no cinema em Meu Malvado Favorito , de 2010.

O filme será produzido pelo fundador e CEO da Illumination, Chris Meledandri e Bill Ryan.

Vale lembrar que desde o seu lançamento em 2010, os filmes Meu Malvado Favorito e Minions se tornaram a maior franquia global de animação da história, com os filmes arrecadando coletivamente quase US$ 5 bilhões.

Minions: A Ascensão de Gru , de 2022, liderou as bilheterias globais em seu fim de semana de estreia e quebrou recordes para o feriado de 4 de julho, com arrecadação nos Estados Unidos de US$ 125 milhões. Meu Malvado Favorito 4 ficou um pouco abaixo desse número, com uma estreia doméstica impressionante de US$ 122,6 milhões, e espera-se que volte ao topo das paradas em sua segunda semana de lançamento, arrecadando mais de US$ 30 milhões.

‘Meu Malvado Favorito 4’ arrecada US$ 230 milhões de bilheteria

O filme Meu Malvado Favorito 4 estreou no último dia 3 de julho e registrou a bilheteria de US$ 229,5 milhões globalmente, incluindo França, Alemanha, China, Reino Unido, Japão, Coréia e Itália. O valor internacional até o momento é de US$ 107 milhões.

De acordo com o site Deadline, foram contabilizados o total de 73 mercados, os US$ 107 milhões de arrecadação até domingo.

Vale destacar que o Brasil arrecadou US$ 5,9 milhões com o maior lançamento da franquia Minions e a 2ª maior abertura de Illumination do mercado, logo abaixo de Super Mario, bem como a 4ª maior abertura de animação de todos os tempos. Vale lembrar que as férias escolares vão até o final de julho.

Este quadro mais amplo para a volta de Gru incluiu novos mercados notáveis ​​como o México, Espanha e Brasil. O México arrecadou US$ 12,6 milhões. O filme teve um início muito forte na quinta-feira, com US$ 2,5 milhões, o 3º maior dia de estreia da franquia e a 4ª maior quinta-feira de estreia de uma animação.

Os 5 principais mercados até o momento são Austrália (US$ 16,2 milhões), México (US$ 12,6 milhões), Argentina (US$ 6,6 milhões), Brasil (US$ 5,9 milhões) e Espanha (US$ 5,7 milhões).