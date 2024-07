Mayra Dugaich Jung Kook anuncia exibição de projeto ‘I AM STILL’ nos cinemas

Nesta quinta-feira (11), a Big Hit postou uma foto nas redes sociais dizendo JUNG KOOK: I AM STILL, em breve nos cinemas . Os fãs acreditam que pode ser um documentário sobre o cantor.

O anúncio da empresa responsável pelo grupo BTS tenha surpreendido as Armys , como os fãs do grupo são chamados, espera-se a divulgação de mais informações sobre o projeto.

De acordo com a Billboard, os fãs estão aguardando a data de estreia e venda de ingressos, especulando que se trata de um documentário destacando seu álbum solo de sucesso, Golden .

Vale lembrar que seu single Seven , com Latto, alcançou o primeiro lugar na Billboard Hot 100.

Atualmente, o cantor cumpre o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul com outros integrantes do grupo.

As atividades do BTS estão programadas para voltarem em 2025, após a dispensa deles.

Jimin e Jungkook, do BTS irão estrelar produção da Disney+

A Disney+ divulgou seu novo programa de variedades Are you Sure?! que será estrelado por Jimin e Jung Kook do BTS .

Os astros do k-pop irão a uma série de destinos, começando nos Estados Unidos e passando pela Ilha de Jeju, na Coreia e Sapporo, no Japão. A dupla embarca em férias improvisadas, criando memórias inesquecíveis ao longo do caminho.

O programa mostrará os dois se aventurando em diversas atividades, desde acampamento e canoagem até relaxantes viagens de carro, proporcionando aos fãs uma visão única e pessoal de suas personalidades fora do palco.

Serão 8 episódios, com os dois primeiros estreando no dia 8 de agosto na Disney+. Após a estreia, um novo episódio será lançado toda semana, sempre às quintas-feiras, até o dia 19 de setembro.

Em um episódio de novembro do ano passado de Suchwita, o talk show apresentado por Suga, Jung Kook revelou que ele e Jimin uma vez discutiram a filmagem de suas aventuras conjuntas ao redor do mundo.

Vale lembrar que em 12 de junho, os integrantes do BTS se reuniram para acompanhar a dispensa de Jin do exército sul-coreano. Porém, um detalhe chamou a atenção dos fãs: uma cicatriz na parte inferior do braço esquerdo de Jungkook .

Comentários compartilhando a preocupação com o cantor tomaram as redes sociais.

De acordo com as mensagens dos fãs, a marca parece ser uma cicatriz de uma suposta queimadura.