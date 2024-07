Mayra Dugaich Iza agradece mensagens dos fãs após revelar traição

Nesta quinta-feira (11), a cantora Iza postou um texto nos stories do Instagram agradecendo as mensagens de apoio que vem recebendo dos fãs.

Ela revelou que havia terminado o relacionamento com Yuri Lima após descobrir conversas dele com outra mulher e compartilhou o ocorrido nas redes sociais na última quarta-feira (10).

“Meus talismãs, Eu não sabia que tanta gente me amava. E que tanta gente ir viver isso comigo. Ainda não consigo responder a todos, mas vou… Porque esse carinho meu amor todos merecem, meu amor também. Vocês me fazem forte mesmo quando eu não preciso ser. Obrigada por tantas mensagens, flores, textos, diálogos, vídeos e desabafos. Podem ter certeza que realmente estou me sentindo abraçada. Amo Vocês” , escreveu.

A cantora conta que recebeu as conversas entre Yuri e outra mulher do jornalista Leo Dias. Ela agradeceu o colunista por entrar em contato com ela antes de realizar a publicação.

“Obrigada Leo Dias por me avisar. Você recebeu tudo e podia simplesmente postar. Mas resolveu me avisar antes e decidir comigo o que fazer. Muito Obrigada”, afirmou.

Com 24 horas no ar, o vídeo de Iza conta com mais 7,7 milhões de curtidas e mais de 482 mil comentários.

Vale lembrar que Yuri entrou em contato com o jornalista e se pronunciou.

“Acabei com a confiança da pessoa que eu mais amo. Eu tô de verdade sem chão. Me sentindo um fraco, e vou arcar com as consequências”, disse.

Preta Gil manda mensagem de apoio a Iza após traição

Na última quarta-feira (10), a cantora Preta Gil mandou uma mensagem em apoio a Iza após a artista expor uma traição nas redes sociais.

“Minha amiga, meu amor, Iza, sua dor é minha. Eu sei um pouco pelo que está passando. Já te escrevi, mas faço questão de te apoiar publicamente para que nossa história ajude outras pessoas a entenderem que nós não somos o problema ”, escreveu a filha de Gilberto Gil.

“Nós somos vítimas de homens sem escrúpulos, caráter e respeito, eu sinto muito muito mesmo!!!”, lamentou.

“Mas, a única coisa que eu tenho certeza nisso tudo é que sua filha vai ter muito orgulho da mãe dela, e você, com sua força e fé, vai superar essa dor e será uma mulher mais f*da do que já é! Te amo, conte comigo para tudo!”, finalizou.

Vale lembrar que em 2023, Preta Gil revelou que foi traída pelo ex-marido Rodrigo Godoy. Na época, ela lutava contra uma câncer.

A atriz Samara Felippo também prestou solidariedade à Iza.

Nos stories do Instagram, ela contou que passou por uma situação parecida.

“Eu sei exatamente o que você está sentindo. Passei exatamente pela mesma coisa com o “jogador”, mas no caso, de outro esporte. Todo meu carinho, acolhimento, apoio e desejo força nesse momento tão único. Não sobra UM!” , disse.

“T oda vez que eu vejo uma mulher virar mãe solo eu reassisto a minha história e é muito triste. Minha história não é parecida com a da nossa mana maravilhosa. Mas, nesse lugar de repente você virar mãe solo, é [parecida. Você vive a frustração da sua fantasia falida ”, afirmou Luana Piovani.

Assista: