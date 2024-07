The Music Journal Brazil Deezer anuncia concurso para levar usuários ao Circuito Sertanejo 2024

Após o sucesso em 2023, a plataforma de streaming Deezer anuncia novamente parceria com o Circuito Sertanejo 2024 , festival de música sertaneja itinerante, que ocorre em diversas cidades do Brasil, com shows dos maiores nomes do gênero.

Nesta edição, a plataforma de experiências musicais terá como destaque um concurso para os usuários, ação com os superfãs, palco exclusivo da marca, karaokê, playlist oficial e muito mais.

A Deezer estará presente em três eventos do circuito: Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos (15 a 25 de agosto), Jaguariúna Rodeo Festival (20 a 28 de setembro) e Caldas Country Festival (15 e 16 de novembro).

Em parceria com o Mercado Livre , a Deezer acaba de anunciar um sorteio de 10 pares de ingressos para uma experiência musical com acesso a camarote, transporte (aéreo ou terrestre), hospedagem e translado (ida e volta), além de poder ver os artistas do lineup de pertinho. Contando os três eventos, serão 30 sortudos a curtirem o Circuito Sertanejo 2024 com seus acompanhantes.

A promoção começa nesta quinta-feira (11),e é destinada a assinantes do programa de benefícios do Mercado Livre, o Meli+ , com a conta Deezer Premium ativada*. Esta conta faz parte da proposta de valor do Meli+ que por R$ 17,99 , ou usuários contam com acesso gratuito a música sem anúncios por 12 meses, frete grátis em milhares de produtos e outros benefícios.

Todas as informações e regras estão na landing page oficial em deezernocircuitosertanejo.com.br , onde os usuários podem escolher, no momento do cadastro, se desejam concorrer a apenas um evento ou todos eles.

Além do sorteio para o Circuito Sertanejo 2024 , a Deezer preparou outras ativações para elevar ainda mais a experiência dos Superfãs – que são os usuários mais engajados com seus artistas favoritos na plataforma.

Como destaque, a plataforma de música terá diversas surpresas durante o evento, com acesso a uma área próxima ao palco principal, dando a oportunidade para os Superfãs e ganhadores do concurso curtirem os shows de perto, além de terem acesso ao camarote. A Deezer também irá promover karaokês no telão do evento, com o objetivo de todo mundo cantar junto.

O Palco Deezer , anexo ao principal, que também foi um sucesso em 2023, estará de volta, possibilitando que os artistas transitem entre um palco e outro durante o show.

Playlist oficial da Deezer

E, para quem quiser já ir se preparando para os eventos, a Deezer também conta com a playlist oficial do evento , com os principais hits musicais do Circuito Sertanejo .

Pelo segundo ano consecutivo, a Deezer vai hospedar a playlist Circuito Sertanejo, que será atualizada para cada um dos eventos, trazendo as faixas mais quentes do gênero sertanejo de acordo com o lineup de cada uma das praças do circuito.

*válido apenas para pessoas físicas, maiores de 18 anos e residentes do Brasil