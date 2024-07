Mayra Dugaich Ben Affleck foi visto sem aliança em Los Angeles

Na última quarta-feira (10), o ator Ben Affleck foi fotografado chegando sem a aliança na mão esquerda em seu escritório em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Ben já não estava com sua aliança de casamento durante um passeio recente, após o feriado de 4 de julho, que ele e Jennifer Lopez passaram separados.

Vale destacar que o casal foi visto recentemente usando seus anéis na semana passada. Em 5 de julho, a atriz usou o dela enquanto estava em Bridgehampton, Nova York, fazendo compras com seu empresário, Benny Medina.

O ator, por sua vez, foi visto fazendo o mesmo quando almoçava no Restaurante Baltaire.

De acordo com uma fonte da revista People, eles estão “ focados em suas vidas separadas ” e “ não têm planos de verão juntos”.

“Ben continua morando no aluguel de Brentwood ”, disse outra fonte à People em junho. “ Ele está lá há cerca de dois meses. Ele parece bem. Ele está em seu escritório todos os dias e parece focado no trabalho. Ele também está passando tempo com seus filhos.”, afirmou.

Vale lembrar que Affleck é pai de três filhos com a ex-esposa Jennifer Garner: Violet, 18, Seraphina, 15, e Samuel, 12. Enquanto, Lopez divide os gêmeos Max e Emme, 16, com o ex-marido Marc Anthony.

“[Jennifer] pareceu feliz e em paz durante sua semana nos Hamptons ”, disse a fonte, acrescentando que ela “ não parecia nem um pouco chateada”.

O ator terminou recentemente as filmagens de O Contador 2 , a sequência de seu filme de ação de 2016. Quanto a Jennifer, ela está trabalhando com a Netflix em uma adaptação em série do romance Happy Place , de Emily Henry.

Os dois usaram suas alianças de casamento na maioria dos passeios nas últimas semanas, inclusive nas celebrações de formatura dos filhos de Affleck, Violet e Samuel.

Jennifer Lopez e Ben Affleck estão se separando, diz revista

O casamento de Jennifer Lopez e Ben Affleck pode estar chegando ao fim, já que eles podem estar se separando.

De acordo com uma fonte da revista Life & Style, o ator e a cantora “ simplesmente não conseguiram fazer funcionar ” o casamento.

“Eles estão prontos para o divórcio e, desta vez, Ben não é o culpado “, disse.

“Eles nunca vão parar de se amar, mas ela não pode controlar ele, e ele não pode mudar ela. Não teria como durar “, afirmou.

“Ele está se concentrando em seu trabalho e em seus filhos agora. Ben já se mudou e eles provavelmente terão que vender a casa dos sonhos que passaram dois anos procurando “, finalizou a fonte.

Vale lembrar que em 16 de julho de 2022, Ben e Jennifer se casaram em uma cerimônia em Las Vegas, nos Estados Unidos. Após 17 anos separados, eles reataram o relacionamento em julho de 2021.