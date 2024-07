Mayra Dugaich Atriz Shelley Duvall, de ‘O iluminado’, morre aos 75 anos

A atriz Shelley Duvall , que estrelou o filme O Iluminado , de Stanley Kubrick , morreu de complicações de diabetes nesta quinta-feira (11) no Texas. Ela tinha 75 anos.

“Minha querida, doce e maravilhosa vida, parceira e amiga nos deixou ontem à noite. Muito sofrimento ultimamente, agora ela está livre. Voe para longe, linda Shelley ”, disse Dan Gilroy em um comunicado.

De acordo com a Variety, depois de ganhar atenção em Nashville , o diretor Robert Altman, deu a chance de brilhar em Três Mulheres , pelo qual ganhou o prêmio de Melhor Atriz do Festival de Cinema de Cannes, bem como uma indicação ao BAFTA.

Em 1977, Duvall interpretou um jornalista da Rolling Stone em Noivo Neurótico, Noiva Nervosa , de Woody Allen, e conheceu Paul Simon no set. Eles namoraram por dois anos.

Vale lembrar que a atriz interpretou a personagem como Olivia Palito em Popeye em 1980. Seu desempenho como funcionária de um spa em Três Mulheres levou Kubrick a escalá-la como Wendy Torrance, a esposa do personagem de Jack Nicholson em O Iluminado , baseado no romance de Stephen King.

Vale destacar que O Iluminado exigiu mais de um ano de filmagem e, durante todo o processo, o lendário e exigente diretor levou Duvall ao seu limite. Algumas de suas cenas exigiram mais de 100 tomadas, com a sequência de beisebol chegando ao Guinness Book pelo maior número de tomadas de uma cena com diálogo.

Anos depois, ela falou sobre a difícil filmagem com o Hollywood Reporter. “Depois de um tempo, seu corpo se rebela. Diz: ‘Pare de fazer isso comigo. Não quero chorar todos os dias.’ E às vezes só esse pensamento já me fazia chorar. Acordar numa segunda-feira de manhã, tão cedo, e perceber que teve que chorar o dia todo porque estava marcado – eu simplesmente começaria a chorar. Eu diria, ‘Oh não, não posso, não posso’. E ainda assim consegui. Não sei como fiz isso. Jack também disse isso para mim. Ele disse: ‘Não sei como você consegue’”, afirmou.

Durante a década de 1980, Duvall produziu uma série de antologias infantis baseadas em histórias clássicas que contaram com diretores importantes, incluindo Tim Burton, Francis Ford Coppola e Ivan Passer e atores convidados como Robin Williams, Jamie Lee Curtis, Elliot Gould, Laura Dern, Molly Ringwald e Ed Asner.

Shelley Duvall se aposentou da atuação em 2002.

Embora ela vivesse uma vida reclusa, sua aparição no Dr. Phil em 2016 não foi bem vista por fazer sensacionalismo com suas lutas com a saúde mental. Em 2021, ela foi entrevistada pelo jornalista do Hollywood Reporter, Seth Abramovitch, que viajou para o Texas para relembrar sua carreira, apesar de suas excentricidades.

Em 2023, ela voltou a atuar depois de muitos anos, aparecendo no filme de terror independente The Forest Hills.

Ela deixa seu parceiro, o músico Dan Gilroy, e seus irmãos, Scott, Stewart e Shane.