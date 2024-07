Mayra Dugaich Shakira se apresentará no intervalo da final da Copa América

Na última terça-feira (9), a Conmebol anunciou que a cantora Shakira se apresentará na final da Copa América no próximo domingo (14).

A artista cantará durante o intervalo da partida, que acontecerá no estádio Hard Rock Stadium, em Miami, onde é esperado um público de 54.000 pessoas.

“Shakira é uma extraordinária estrela da América do Sul que deslumbrou o mundo inteiro “, disse Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, em comunicado. “Suas músicas são cantadas e dançadas em todos os cantos do planeta, transformando sua arte em um fenômeno global que atravessa fronteiras e é apreciado por milhões de pessoas. Temos certeza de que o desempenho dela na Copa América EUA 2024 aumentará a mensagem de paixão e unidade saudáveis ​​através do esporte.”

Vale destacar que seu hit Puntería , com Cardi B, é a música oficial da cobertura da Copa América, pelo canal Televisaunivision.

Vale lembrar que Shakira já se apresentou em grandes eventos globais, como o Super Bowl e três Copas do Mundo, a cantora deve cantar seus grandes hits e novos sucessos.

Ela lançou em março seu 12º álbum de estúdio, Las Mujeres Ya No Lloran. O álbum atingiu o número 13 na Billboard 200.

Shakira desabafa sobre o que sofreu durante a separação de Piqué

A estrela colombiana Shakira , de 47 anos , falou sobre sua separação angustiante do jogador espanhol Gerard Piqué , com quem ela teve dois filhos .

Com Piqué, Shakira manteve um relacionamento que durou entre 2011 a 2022, até o momento em que o romance foi desmoronando após rumores de que ele a traiu com uma modelo mais jovem.

A voz de Hips Don’t Lie fez uma recente reflexão sobre o sofrimento que experimentou ao se afastar do pai de seus filhos Milan , de 11 anos, e Sasha , de 9.

“O sofrimento que senti foi provavelmente o maior que já experimentei em toda a minha vida e às vezes me impediu de funcionar” , iniciou Shakira à Rolling Stone . “Parecia que alguém tinha feito um buraco no meu peito. E a sensação era tão real, quase física. Eu senti fisicamente como se tivesse um buraco no peito e que as pessoas pudessem ver através de mim.”

Shakira também explicou que esse foi o motivo pelo qual ela lançou um clipe sangrento para a sua faixa Monotonía , onde a cantora leva um tiro no peito e depois persegue seu coração, ignorando uma ferida aberta diretamente em seu corpo.

“(Minha equipe) levantou as mãos, tocou os alarmes e tentou me impedir, tipo, ‘Pense um pouco. Não, por que você vai se expor assim? Isso é muito sangrento’. Eles eram imagens difíceis, certo? Mas eram genuínas” , concluiu a cantora.