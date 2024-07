Mayra Dugaich Lauana Prado passa mal e cancela show no interior de SP

Na última segunda-feira (8), a cantora Lauana Prado cancelou seu show após se sentir mal e teve de ser substituída às pressas na programação do Orlândia Rodeo Music , no interior de São Paulo.

“Para que a artista possa se recuperar seguindo as recomendações médicas, o show de hoje está cancelado. A equipe [da cantora] já se encontrava toda no loca l”, informou o comunicado oficial.

Vale lembrar que Lauana foi diagnosticada com gastroenterite aguda.

A dupla Rionegro e Solimões foi chamada pela produção do evento para se apresentar no lugar da cantora.

“Em respeito e carinho a todos os fãs, Lauana já confirmou presença no Orlândia Rodeo Music 2025. Os próximos shows da agenda da artista estão confirmados. “, finalizou o comunicado.

A cantora postou um vídeo em seu Instagram tranquilizando os fãs e explicando os sintomas que a fizeram cancelar a apresentação.

Lauana Prado se une a Zé Neto e Cristiano na inédita ‘Sombra Desconhecida’

Uma das artistas mais relevantes da música atual, Lauana Prado surpreendeu ao gravar o maior audiovisual da sua carreira em 17 anos , com uma estrutura gigantesca, digna de grandes artistas internacionais. Gravado em maio, em São Paulo , com canções inéditas e participações especiais , o projeto Lauana Prado Transcende – ao vivo no Ibirapuera se tornou um dos projetos mais aguardados pelo público neste ano.

Agora, Lauana Prado anuncia, para esta sexta-feira (20), em todas as plataformas digitais pela Universal Music , a primeira música do audiovisual, intitulada Sombra Desconhecida , que conta com a colaboração da dupla Zé Neto e Cristiano .

“Estou feliz demais! Não vejo a hora de soltar no mundão ‘Sombra desconhecida’ completa para todo mundo ouvir. Eu já comecei a dar spoiler nas redes sociais, a cantar nos meus shows e tem sido muito especial. A galera já canta a música e no digital ela já entrou em alta antes mesmo do lançamento” , comemora Lauana Prado .

As expectativas são grandes. Além de Lauana Prado , que consolidou seu espaço no mercado musical, a canção conta com a participação de Zé Neto e Cristiano , uma das duplas mais queridas pelo público apaixonado por sertanejo: “É uma honra contar com a parceria de Zé Neto e Cristiano nesse momento tão importante na minha carreira. Eles são amigos muito especiais, que eu admiro, além de grandes artistas”, celebra a cantora.

O anúncio do lançamento do feat gerou grande comoção nas redes sociais. Os fãs de ambos os artistas comemoraram empolgados, com comentários como “Já é hit, meu povo”, “Já é sucesso” e “Essa é pancada”.

A dupla Zé Neto e Cristiano também está ansiosa: “Estamos muito animados, adoramos a música desde quando ouvimos a guia, e ficamos ainda mais felizes com o resultado final do áudio e vídeo, que ficaram incríveis! Que seja mais um sucesso de Lauana Prado, agora com Zé Neto & Cristiano. Achamos que a música tem muito potencial pra isso e estamos ansiosos pra mostrar logo para os nossos fãs!” , explicaram.

Sombra Desconhecida é a primeira música apresentada do audiovisual Lauana Prado Transcende – ao vivo no Ibirapuera , que marca uma série de lançamentos que acontecerão até o final do ano. O start na estreia do audiovisual chega em um momento de conquistas importantes, que colocaram Lauana no hall de grandes artistas brasileiros. A cantora acabou de concorrer à 31ª edição do Prêmio da Música Brasileira , na categoria Intérprete Sertanejo, concorrendo ao lado de Ana Castela , P aula Fernandes, Simone Mendes e Roberta Miranda .

Neste ano, Lauana Prado também realizou um sonho de sua carreira: lançou uma música com a dupla Jorge e Mateus , chamada Haverá Sinais , que conquistou o público e se tornou Top 1 Spotify Brasil , reforçando a potência da união das maiores vozes do país.

O audiovisual Lauana Prado Transcende – ao vivo no Ibirapuera tem produção musical de Eduardo Pepato , profissional renomado no mercado fonográfico por ser o responsável por grandes hits de sucesso e produzir os maiores artistas do Brasil. O projeto, que tem um repertório repleto de canções inéditas, teve a gravação produzida pela Box com apoio da Agência T, Groupe 360 e a realização da Universal Music, GTS e LP Music Business.

Assista: