The Music Journal Brazil Separação de Maíra Cardi e Thiago Nigro? O que se sabe até agora

Um dos assuntos mais badalados na internet desde a segunda-feira (8) é a possível separação de Maíra Cardi e Thiagro Nigro , com fortes boatos do fim do casamento entre os dois influencers.

Contudo, a empresária resolveu explicar ao jornalista Lucas Pasin do portal UOL o que realmente está acontecendo.

“Não existe no mundo companheiro melhor que Deus poderia ter me apresentado! Sem dúvida ele foi meu melhor presente da vida toda! Eu seria louca se o deixasse fugir. Estamos amarrados eternamente” , explicou Maíra Cardi , afastando qualquer possibilidade de desenlace matrimonial entre os dois.

Até Thiago Nigro debochou dos boatos envolvendo os dois: “Que doideira, o povo adora inventar pauta da minha vida né? Cada hora uma nova!”.

Toda essa “boataria” ganhou força depois que Maíra Cardi se envolveu em uma polêmica que envolveu sua filha Sophia , fruto de seu relacionamento anterior com Arthur Aguiar . A jovem chegou a dizer que seu pai tinha um “celular de pobre”, no que desencadeou uma série de em ates entre Maíra e Arthur nas redes sociais.

Maira Cardi realizou jejum e só consumiu água por cinco dias

Maira Cardi revelou no dia 28 de junho que entrou em um jejum de alimentos e apenas consumindo água .

Cardi ficou cinco dias sem consumir nenhum alimento, apenas bebendo água e sua meta é permanecer assim por cinco dias, como ela explica: “Estou de jejum, apenas tomando água, desde terça-feira. Três dias. Serão cinco desta vez” , disse a influencer aos seus seguidores nos stories do Instagram , enquanto mostra um prato vazio na publicação.

Contudo, Mayra Cardi deixou claro o motivo do jejum, mas permitiu aos seus seguidores manifestarem suas dúvidas na rede social: “Quer saber como estou fazendo, por que e por que estou contando? Escreve para mim sua dúvida que mais tarde passo para responder todas”, encerrou.

Thiago Nigro celebrou aniversário com Mayra Cardi em Nova York

Passando uma temporada em Nova York , nos Estados Unidos , Thiago Nigro comemorou seu aniversário no badalado 230 Fifth Rooftop . O empresário ganhou uma festa surpresa, na companhia de Maíra Cardi e do amigo pessoal, Bruno Avelar .

Na ocasião, Bruno, levou seu evento, O Poder do Network para a cidade de Nova York, e Thiago Nigro foi um dos palestrantes.

Bruno Avelar é especialista em network e conexões. De origem humilde, é casado e pai de dois filhos. Além de empreendedor e empresário, o brasileiro é CVO (Chief Visionary Officer) de diversas empresas. Imigrante há 18 anos , morou em Portugal, Inglaterra, Espanha, Brasil e hoje reside nos EUA.

Avelar é o idealizador do O Poder do Network , evento itinerante que ensina brasileiros imigrantes a como criar, desenvolver e manter uma rede de relacionamentos de alta performance que pode transformar vidas e carreiras.