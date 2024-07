Lady Gaga encerra residência ‘Jazz & Piano’ em Las Vegas

Mayra Dugaich Lady Gaga encerra residência ‘Jazz

No último sábado (6), a cantora Lady Gaga encerrou sua residência de shows Jazz & Piano no Dolby Live Theatre de Las Vegas. Durante a apresentação de duas horas, Gaga contou com a presença de seu pai e do namorado e elogiou seu mentor de jazz, Tony Bennett .

“Não acredito que esta é a última vez que faremos isso. Não, não é, vamos fazer de novo…”, afirmou. Ao longo da temporada de shows, que começou em 19 de junho, Gaga adiantou uma possível nova residência, dizendo ao público: “… quando voltarmos, esperamos que vocês voltem. Teremos um show totalmente novo para você” . Ela confirmou que seria “ pop ”.

Vale lembrar que esta primeira residência de Gaga em Las Vegas começou com dois shows: o pop Enigma, que estreou em 28 de dezembro de 2018, seguido por Jazz & Piano em 20 de janeiro de 2019. Residências duplas com tipos de música totalmente diferentes foram inovadoras. Nenhum artista havia tentado isso anteriormente em Las Vegas.

A apresentação foi inspirada no Great American Songbook. Além disso, apresentou arranjos de jazz dos trabalhos mais populares de Gaga, incluindo Paparazzi, Born This Way e Bad Romance, que acentuam as letras de uma forma que as versões pop não fazem. Essas faixas permitiram que um público que talvez estivesse mais familiarizado com ela por causa de seu trabalho com Tony Bennett em seus álbuns colaborativos Cheek to Cheek (2014) e Love for Sale (2021) a conhecesse como compositora.

Ao longo de suas 48 apresentações, Jazz & Piano experimentou uma montanha-russa de altos e baixos, incluindo uma pausa de 21 meses, o falecimento de Bennett e uma vitória no Oscar de melhor música por Nasce Uma Estrela.

A noite de abertura teve Gaga e Bennett no palco juntos. “ Você conhece esse cara aqui: quando todo mundo me chamava de vagabunda, ele me chamava de dama. Nós amamos você, Tony ”, disse Gaga ao apresentar seu parceiro de dueto, então com 92 anos. Eles cantaram carinhosamente Lady is a Tramp e Cheek to Cheek .

Assim como fez na noite de estreia em 2019, quando apareceu pessoalmente, Bennett, que faleceu em julho do ano passado, aos 96 anos, apresentou a estrela por meio da narração: “ Senhoras e senhores, a incrível Lady Gaga ”. Mesmo após sua morte, Bennett permaneceu uma parte onipresente do show.

“ Las Vegas, você terá uma surpresa… é sábado e você vai se sentir uma merda na segunda-feira e pela manhã também” , prometeu Gaga. “ Este é o último show desta residência em Las Vegas, o que significa que esta noite vamos deixar você doente. Você ficará muito doente, mas o melhor ainda está por vir.”

De acordo com a Billboard, Gaga estava visivelmente emocionada e deu a cada música sua despedida, com sua banda combinando com a energia do público através de múltiplos aplausos de pé.

Seu pai, Joe Germanotta estava na plateia. Depois de tomar um copo de uísque de um só gole, Gaga disse: “Meu pai me ensinou como fazer isso – meu pai está na plateia esta noite, obrigada, pai – me chame de irresponsável…”

Antes de Do I Love You , Gaga chamou o namorado Michael Polansky. “Não sei se você trouxe alguém que você ama esta noite, mas eu trouxe alguém que amo comigo, o Sr. Michael Polansky. Não posso trazer você ao palco, mas você está sempre em meu coração, querido” , disse ela.

Lady Gaga afirma que está no estúdio “fazendo muita música”

Lady Gaga falou sobre seu próximo álbum durante entrevista para Sasha Velour .

“ Eu venho trabalhando no estúdio o tempo todo. Estou fazendo MUITA música. Estou muito animada para que os Monsters [os fãs] possam ouvir meu estado criativo atual e que possam se conectar comigo naquele nível, novamente”. afirmou.

Vale lembrar que a cantora anunciou durante a estreia do show Chromatica Ball , na Max , que seu sétimo álbum de estúdio está próximo de ser lançado.

A notícia foi exibida através de flashes na tela. A previsão de lançamento do álbum ainda não foi divulgada, assim como o título.

O álbum mais recente de Lady Gaga é Chromatica, lançado em 2020.