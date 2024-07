Julies se une a Sofia Gayoso na inédita 'Quem Sabe'

The Music Journal Brazil [object Object]

Uma dos destaques do pop reggae brasileiro , o cantor e compositor Julies , convidou Sofia Gayoso , uma das vozes em ascensão do pop nordestino, para dividir vocais em Quem Sabe , com produção de Zain , responsável por sucessos de MC Zaac e Anitta . A faixa, que já está disponível em todas as plataformas digitais, une dois ritmos, além dos vocais do cantor e do sotaque delicioso da artista.

O lema “não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje” é o aspecto central da nova canção da dupla, que se encaixaram perfeitamente em uma sintonia sonora especial. Além disto, Julies , com seus 8,5 milhões de streams no Spotify , que também assina a composição de hits como Promete e A Solidão , do grupo Maneva , conta que escolheu Sofia para a parceria porque ficou encantado com seus vocais e a decretou como uma grande revelação da música brasileira.

“Me encantei pelo jeito da Sofia cantar assim que ouvi ela abrir a boca. Rolou uma conexão musical incrível na primeira nota. É sem dúvida nenhuma uma das promessas da música nordestina e brasileira”, pontuou.

Já Sofia, uma das promessas da música nordestina, que já dividiu o palco com ninguém mais, ninguém menos do que Juliette , conta que a música vem, justamente, para fazer jus as oportunidades da vida, para inspirar todo mundo a agarrá-las, principalmente no amor e não poupou palavras para elogiar a parceria e seu conceito.

““Quem Sabe” é mais do que uma música, é um lema de vida, se jogar sem arrependimentos. É melhor se arrepender do que fez, do que nem ter feito nada e ficar na dúvida do ‘e se…’. Ser feliz é agora! A música fala sobre se jogar para o amor, sem medo, além de ser muito linda em sua letra, melodia e mensagem”, contou.

No clipe, dirigido por Rodrigo Pysi , que já dirigiu trabalhos de nomes como Alma Djem, Macucos e Planta & Raiz , isto fica ainda mais nítido com a história de duas pessoas que estão explodindo de vontade para viver o amor e se jogar nele sem medo. A canção também é assinada por Deko , indicado ao Grammy Latino em 2021 na categoria Melhor Canção em Português , com Lágrimas de Alegria , de Maneva e Natiruts .

Julies lançou ‘Tudo Mais Bonito’, produzido por Los Brasileros, em fevereiro

Julies lançou no dia 2 de fevereiro deste ano a faixa Tudo Mais Bonito . Composta em parceria com Lucas Good Vibes, DEKO e Tércio De Polli , empresário do Maneva , a faixa conta com produção do trio Los Brasileros , vencedores do Grammy Latino com Karol G e responsáveis por trabalhos de nomes como Jão, Vitão, Luísa Sonza, Anitta, Luísa Sonza e Day Limns . Com um time timbrado, a faixa promete ser uma grande novidade na carreira do artista.

Tudo Mais Bonito chega em ótimo momento na carreira de Julies. Após ultrapassar a marca de 6 milhões de plays somente no Spotify , 3 milhões deles conquistados em 2023 , a faixa é a terceira de sua nova era musical.

“Estou tendo a oportunidade de poder produzir com um dos maiores nomes da música no mundo. É impressionante ver o processo de transformação de minhas poesias musicalizadas em canções poderosas. Estamos preparando um belo disco que finalmente sai em 2024 “.

A relação de Julies com a banda é de longa data. No final de 2023, os artistas realizaram uma turnê conjunta na Austrália , com shows em diversas cidades, além de terem lançado o single Nosso Sentimento , canção que conta com mais de 1 milhão de streams apenas no Spotify .

Sobre Julies

Julies é um dos principais nomes do reggae e do pop reggae no Brasil, conhecido por suas letras cativantes e melódicas. Com uma carreira promissora e uma legião de fãs dedicados, ele continua a emocionar o público com suas músicas autênticas e performances enérgicas. O cantor é um dos autores das faixas Promete e A Solidão , últimos dois singles autorais da banda Maneva.

Na bagagem, ele conta com o álbum debutante Começo, meio e Fim , sucesso de crítica, público e repleto de participações especiais.

Com a presença de nomes como Maneva na faixa Nosso Sentimento , Anna Lu & Zapi em Fumaça , ambos os singles que já acumulam mais de 1,3 milhão de streams em cada, Deko em Bela , Good Vibe na canção Quando Você Vem e Viegas em Ela Arrebenta , o disco de estreia conta com 10 canções: 9 faixas e uma versão acústica.

