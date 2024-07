Isadora Pompeo lança 'Se eu Pudesse', faixa inédita de 'Tetelestai'

The Music Journal Brazil [object Object]

Isadora Pompeo , um dos maiores nomes da música cristã da atualidade, recentemente atingiu um marco histórico no gênero, cravando mais de 100 milhões de streams com o sucesso Bençãos Que Não Têm Fim , lançado há pouco mais de sete meses.

Em pleno momento de consolidação na carreira, a artista trabalha o projeto audiovisual Tetelestai , gravado em Belém do Pará , para uma plateia de mais de 10 mil pessoas .

Agora, ela disponibiliza a música inédita Se Eu Pudesse , que acaba de ganhar vídeo ao vivo, extraído do projeto audiovisual. A faixa já está disponível nas plataformas digitais pela Sony Music .

“´Se eu pudesse´ literalmente descreve a maior verdade de nós, cristãos. Todos nós gostaríamos de ter a experiência de vê-lo, tocá-lo e, de fato, senti-lo, o que ninguém conta é que jamais aguentaríamos tamanha presença e divindade. Ele é santo, por mais pura que seja nossa intenção, nossa humanidade não suportaria. Essa canção conta a visão de João para com Deus e retrata uma bela história de carinho e amor de Jesus para com a gente” , compartilha Isadora Pompeo .

A nova música chega na sequência do EP Ovelhinha , com quatro canções, entre elas, a versão ao vivo de Bençãos Que Não Têm Fim e a faixa-título do EP, que já soma mais de 10 milhões de plays nas plataformas digitais de áudio e vídeo.

Antes, Isadora Pompeo lançou os singles Azeite , que já conta com mais de cinco milhões de streams totais, e a música que dá nome ao novo projeto, Tetelestai, que também passa das cinco milhões de execuções.

Com produção musical de Hananiel Eduardo , indicado ao Grammy Latino , que também trabalhou em Bençãos que não Têm Fim , o projeto Tetelestai contará com 12 faixas no total, sendo 9 inéditas . Registrado em 23 de fevereiro , este é o primeiro DVD de Isadora Pompeo com a Sony Music .

A expressão que dá nome ao trabalho significa “está consumado” e foi uma das últimas falas de Jesus na cruz.

O trabalho trará diferentes facetas da artista, incluindo canções enérgicas e acústicas, com mais influências do worship e pop gospel . O novo álbum conta com duas versões: uma totalmente em português – já lançada – e um medley em inglês e português , em parceria com Seph Schlueter , cantor da versão original.

Além disso, o repertório inclui uma nova versão de Alegria , faixa de celebração já conhecida no meio cristão.

Isadora Pompeo lançou o EP 'Ovelhinha' com quatro faixas inéditas

A cantora Isadora Pompeo disponibiliza mais faixas de seu novo projeto ao vivo, Tetelestai com o EP Ovelinha , composto por quatro faixas, com destaque para a música inédita de mesmo nome e a versão ao vivo do megassucesso Bençãos Que Não Tem Fim .

“´Ovelhinha´ nasceu sem pretensão de nada, senão ouvir o que Jesus tinha pra ministrar comigo. Essa canção conta a minha história e de milhares de pessoas que foram alcançadas por Ele de forma simples e amorosa. Me arde o coração em alegria em compartilhá-la com vocês! Que Deus abençoe”, diz Isadora Pompeo .

A faixa Ovelinha fala sobre o alívio de saber da presença de Deus, mesmo em meio às adversidades, pois Ele nunca abandonará uma de suas ovelhas – a faixa também conta com um videoclipe já disponível no canal oficial da cantora no YouTube .

