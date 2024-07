The Music Journal Brazil Coldplay lança o clipe de ‘Fellslikeimfallinginlove’

A banda britânica Coldplay disponibilizou nesta semana o inédito clipe da faixa Fellslikeimfallinginlove , que foi gravado no Odeon de Herodes Atticus , em Atenas , na Grécia , diante de uma audiência convidada via redes sociais da banda e dirigido por Ben Mor . A faixa está disponível nas plataformas digitais pela Warner Music , via Parlophone Records .

O clipe é estrelado pela atriz, escritora e contadora de histórias, Natasha Ofili (Diretora Karen Vaughn , na série da Netflix de Ryan Murphy, The Politician ), que também assina o roteiro e direção criativa.

O vídeo também conta com membros surdos da seção de Língua de Sinais Venezuelana (LSV), do Coro de Manos Blancas (Coro das Mãos Brancas), do El Sistema Venezuela , um conjunto de artes performáticas de renome mundial de Barquisimeto , apoiado em colaboração com a Fundação Dudamel .

O lançamento dá sequência a apresentação da banda no festival Glastonbury , no último sábado, que foi transmitido ao vivo mundialmente pela BBC e está disponível no YouTube até o dia 9 de julho .

Michael J. Fox toca guitarra em show de Coldplay

No dia 29 de junho, o ator Michael J. Fox participou do show do Coldplay tocando guitarra no Festival de Glastonbury , no Reino Unido .

“Com seu riff de Chuck Berry e a maneira como ele deu um soco em Biff: senhoras e senhores, por favor, dêem as boas-vindas a Michael J. Fox ”, disse Chris Martin ao chamar o ator ao palco fazendo referências ao popular filme De Volta para o Futuro.

Vale destacar que o ator tocou guitarra durante a apresentação da faixa Fix You, enquanto Chris cantou ao seu lado.

Michael compartilhou fotos em seu Instagram e aproveitou para agradecer o convite.

“Glastonbury, todo amor e agradecimento à equipe @coldplay que cuidou tão bem de nós” , escreveu ele na legenda, antes de agradecer aos integrantes da banda. “E muito obrigado a Chris, Will, Johnny, Guy e Phil.”

Vale lembrar que Fox foi diagnosticado com Parkinson em 1991, ele entrou no palco em uma cadeira de rodas.

Confira: