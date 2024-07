The Music Journal Brazil ‘Mania de Você’: elenco fala sobre as gravações em Angra dos Reis

Cercados por águas cristalinas, sob o céu azul celeste de onde o sol do outono/inverno ilumina suavemente a mata atlântica que cobre as ilhas de Angra dos Reis , elenco e equipe de Mania de Você , próxima novela das nove da TV Globo , concluíram, no último sábado, dia 29 de junho , as gravações na Costa Verde do Rio de Janeiro .

Foram aproximadamente 20 diárias na região , gravando em oito locações , sendo quatro ilhas , onde se passam as principais tramas da obra criada e escrita por João Emanuel Carneiro , com direção artística de Carlos Araújo .

Num clima de total descontração e entrosamento, uma média de 100 pessoas por dia , entre equipe e elenco, estiveram nos sets participando da produção de Mania de Você . O deslocamento do hotel para as ilhas aconteceu de barco , e foram utilizadas entre cinco e sete lanchas por dia.

Além dos quatro protagonistas de Mania de Você – Gabz, Agatha Moreira, Chay Suede e Nicolas Prattes – outros nomes do elenco também gravaram suas primeiras cenas no local, como Adriana Esteves, Rodrigo Lombardi, Mariana Ximenes, Eliane Giardini, Jaffar Bambirra, Ana Beatriz Nogueira , entre outros.

Em sua terceira novela com João Emanuel Carneiro, Eliane Giardini conta que a viagem é uma prática excelente para a conexão entre a equipe: “O fato de ficarmos todos juntos num hotel, longe das nossas famílias, fora das nossas zonas de conforto, fora de todos os nossos maiores problemas, faz com que a gente crie um outro patamar de relação. A gente convive 24 horas. Então, todo mundo se conhece muito mais do que se conheceria se não houvesse esse momento de viagem. Nesses dias em Angra, criamos outros vínculos, nos aprofundamos nas relações. Eu acho isso ótimo”, celebra.

Dando vida ao Rudá em Mania de Você , Nicolas Prattes conta que o cenário naturalmente exuberante de Angra dos Reis e o convívio com os moradores foram fundamentais para a construção do personagem: “Gravar em Angra foi um grande laboratório porque tive a oportunidade de conviver com as pessoas locais. Conversava com todos os marinheiros e pescadores, queria pegar seus trejeitos e me aproximar ao máximo para poder fazer o Rudá com a dignidade que ele merece ser construído” , diz.

Um de seus parceiros de cena, o ator Jaffar Bambirra , que dá vida ao Iberê , irmão de Rudá em Mania de Você , compartilha do mesmo sentimento: “Foi bem legal estar ali, conversar com os moradores, entender aquele ambiente. Isso traz muita verdade pro nosso trabalho. Principalmente nesse início, onde a gente ainda está buscando uma linguagem e um caminho. Acho que o público vai gostar do que gravamos lá. Além de ter sido importante pra equipe e elenco criar uma intimidade maior, a gente trabalhou muito, mas conseguiu se divertir juntos também”, revela.

Estreante no horário nobre, Gabz , que interpreta Viola , umas das protagonistas da história, diz que estar em Angra foi essencial para entrar na história: “Um cenário de tirar o fôlego e que nos traz para o clima da nossa trama. Está tudo ali. A relação com o cenário torna tudo muito visceral”.

Sobre a escolha das locações para ambientar a novela, o diretor artístico Carlos Araújo , ressalta a beleza natural da região: “Angra tem beleza única e foi pouco retratada como cenário principal de novelas. Grande parte da história se passa em um resort, um cenário cosmopolita, por onde circula gente do mundo inteiro. Além do complexo que inclui resort, hotel, marina, temos a comunidade da região. São diferentes mundos convivendo, o que é também uma forma de representar o Brasil. E é nesse micromundo que tudo vai acontecer.

E continua : Em termos de produção, encontramos condições ideais para as filmagens, com locações que atenderam às necessidades da nossa história, como as ilhas bastante preservadas, as praias de mar cristalino e locações para as casas dos personagens Molina, Berta e Moema, interpretados por Rodrigo Lombardi, Eliane Giardini e Ana Beatriz Nogueira respectivamente.

O diretor adianta: “No outono, temos uma luz natural que traduz a estética que pensamos para a novela, que vem muito solar, cheia de energia”.

Com o retorno de elenco e equipe para o Rio de Janeiro , as gravações de Mania de Você , que começaram em maio, estão acontecendo em externas na cidade, enquanto os cenários e cidades cenográficas estão sendo construídos nos Estúdios Globo. A novela terá ainda gravações em Portugal , previstas para acontecerem ainda este mês.

Mania de Você é uma novela criada e escrita por João Emanuel Carneiro , com colaboração de Eliane Garcia, Marcia Prates, Marina Luísa Silva e Zé Dassilva e pesquisa de texto de Marta Rangel.

O folhetim tem direção artística de Carlos Araújo , direção geral de Noa Bressane e direção de Isabella Teixeira, Philippe Barcinski, Guilherme Azevedo e Igor verde .

A novela, que tem previsão de estreia em setembro , tem sua produção assinada por Gustavo Rebelo, Luis Otavio e Lucas Zardo , e a direção de gênero, de José Luiz Villamarim .

Globo anuncia programa de Trainee para pessoas negras e com deficiência

Nesta quinta-feira (4), a Globo abriu inscrições para seu primeiro Programa de Trainee exclusivo para pessoas negras e pessoas com deficiência . Com objetivo de reforçar o compromisso com a diversidade e inclusão, a iniciativa busca aumentar a representatividade na empresa, principalmente em cargos de liderança.

As inscrições serão abertas para o público externo e interno, permitindo que colaboradores Globo também participem da seleção e o processo seletivo vai até o fim do ano e os novos trainees têm previsão para começar em janeiro de 2025 .

Ao longo de 18 meses , o programa vai oferecer uma jornada acelerada de desenvolvimento, preparando os participantes para que possam ocupar cargos de coordenação nas diversas áreas da Globo.

Os candidatos devem ser maiores de 18 anos, formados entre janeiro de 2020 e dezembro de 2023 em qualquer curso de graduação ou tecnólogos reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), ter no mínimo dois anos de vivência profissional e disponibilidade para trabalhar nas cidades do Rio de Janeiro ou de São Paulo , em modelo de trabalho híbrido ou presencial, de acordo com a área de atuação.

“Nos últimos anos, tivemos grande evolução na nossa pluralidade interna e queremos avançar ainda mais” , diz Georges Riche , diretor de recursos humanos da Globo. “É com entusiasmo que estamos lançando nosso primeiro programa trainee afirmativo, porque queremos, intencionalmente, potencializar a diversidade de nossas Lideranças”, declara o executivo.

O programa será dividido em quatro pilares: conhecimento, com treinamentos e participação em palestras e encontros; experimentação, com o uso do job rotation para o contato com diferentes áreas, projetos e desafios da Globo; sustentação, com seções de mentoria com executivos da empresa e profissionais especializados, além de conteúdos exclusivos para o autodesenvolvimento; e a avaliação, com feedbacks e ciclos periódicos de análise de desempenho.

Ao se inscrever, o candidato poderá concorrer a vagas nas trilhas de negócios , onde terá a oportunidade de contribuir no desenvolvimento de soluções de publicidade e em toda a cadeia de valor dos canais e produtos Globo ; de Tecnologia , onde terá contato com as soluções tecnológicas e multiplataformas, bem como a operação e distribuição de nossos canais e conteúdos; ou de Gestão Corporativa, em projetos estratégicos de recursos humanos, operações financeiras, estudos e pesquisas, comunicação e gestão da marca.

As inscrições para o programa podem ser feitas através do site: https://ciadetalentos.com.br/traineeglobo