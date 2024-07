The Music Journal Brazil Dionne Warwick retorna ao Brasil em 2024 para duas apresentações

Cinco vezes vencedora do Grammy Awards , a lendária cantora Dionne Warwick retorna ao Brasil em outubro para apenas duas apresentações . Uma das divas da música internacional, ela chega ao país logo após ser homenageada, no dia 19 de outubro, no The Rock & Roll Hall of Fame nos Estados Unidos .

Os shows da turnê One Last Time no Brasil serão no dia 26 de outubro , na Vibra São Paulo e no dia 27 de outubro , no Theatro Municipal , no Rio de Janeiro . Neles, Warwick cantará os seus maiores sucessos, como That’s What Friends Are For, I’ll Never Love This Way Again e Heartbreaker , entre muitos outros.

Aos 83 anos , Dionne coleciona novos prêmios em sua brilhante carreira. Em dezembro de 2023, foi uma das cinco personalidades escolhidas para o Kennedy Center Honors , por sua contribuição com a cultura americana. A cerimônia de gala de entrega do prêmio aconteceu no Kennedy Center Opera House , em Washington (EUA). E no Rock & Roll Hall of Fame , em outubro, a homenagem será por sua influência e contribuição para a música mundial.

A artista vem se despedindo dos palcos em grande estilo, com apresentações em que seus milhares de fãs têm a chance de ouvir, ao vivo, um repertório histórico e icônico, repleto de sucessos que alcançaram o topo da lista das músicas mais tocadas no mundo.

Warwick se tornou um dos pilares da cultura e música pop americana, com mais de 100 milhões de discos vendidos . Dona de uma voz única e marcante, é considerada por muitos a cantora que preencheu a lacuna entre o soul e o pop, Foi a primeira artista feminina a ganhar o prêmio Grammy de Melhor Performance Feminina de Pop e Melhor Performance Feminina de R&B .

Dionne Warwick: Don’t Make Me Over , premiado documentário sobre a artista, estreou na CNN no ano passado e foi um dos filmes originais de maior audiência da rede. Sem contar uma exibição especial no Toronto International Film Festival . O documentário traz uma combinação de filmagens originais, fotos e gravações da própria estrela, entrevistas autênticas, histórias sobre música e uma vida inteira quebrando fronteiras na indústria.

Em entrevista para o jornalista Marcelo de Assis, Dionne Warwick relembrou um de seus grandes sucessos em prol da AIDS

Dionne Warwick esteve no Brasil em 2018 e concedeu uma entrevista para o jornalista Marcelo de Assis onde falou sobre sua trajetória ao longo de seus 50 anos de carreira e, na ocasião, relembrou um de seus grandes sucessos, a faixa colaborativa That’s What Friends Are For que ela gravou ao lado de Elton John, Gladys Night e Stevie Wonder em 1985. Na época, o valor arrecadado com as vendas do single foi revertido para programas de tratamento contra a AIDS .

Confira:

Marcelo de Assis: Elton John acabou de lançar uma coletânea intitulada Diamonds onde ele revisita o grande sucesso That’s What Friends Are For que é uma composição dele com a Carole Bayer Sager e onde você gravou em 1985 com Gladys Night, Stevie Wonder , além do Elton. Como vivemos uma época onde as plataformas digitais ditam os lançamentos e relançamentos e principalmente os jovens acessam em maior número, como você analisa a possibilidade das novas gerações terem acesso à clássicos como este nos dias atuais e no que isso pode contribuir para que os novos artistas também possam criar música em benefício da humanidade, como vocês fizeram naquela ocasião?

Dionne Warwick: “ Stevie Wonder, Gladys Knight e Elton John são queridos amigos e foi um grande prazer estar no o estúdio para gravar That’s What Friends Are For ! Nós compartilhamos a crença de que todos nós nos preocupamos com as pessoas em geral, e todos esperam que nossos talentos possam e tenham trazido prazer, bem como ajudar a fazer com que todos percebam que nós, como seres humanos em todo o mundo, estamos todos aqui para servir um ao outro enquanto as canções falam diretamente para isso. Minha esperança é que fôssemos e pudéssemos inspirar nossos jovens a praticar essa forma de vida”

Sobre Dionne Warwick

A carreira de Dionne Warwick , que atualmente comemora mais de 50 anos , a consolidou como um ícone da música e do show internacional. Ao longo desse tempo, emplacou 75 canções de sucesso nas paradas.

Começou a cantar profissionalmente em 1961, após ser descoberta por uma equipe de jovens compositores, Burt Bacharach e Hal David . E teve seu primeiro sucesso em 1962 com Don’t Make Me Over .

Menos de uma década depois, lançou mais de 18 singles consecutivos no Top 100 , incluindo suas gravações clássicas de Bacharach/David, Walk on By, Anyone Who Had a Heart, Message to Michael, Promises Promises, A House is Not a Home, Alfie, Say a Little Prayer, This Girl’s in Love With You, I’ll Never Fall in Love Again, Reach Out For Me e o tema de Valley of the Dolls .

Juntos, Warwick e sua equipe de compositores, de Burt Bacharach e Hal David , acumularam mais de 30 singles de sucesso e quase 20 álbuns entre os mais vendidos , durante sua primeira década juntos.

Dionne recebeu o primeiro prêmio Grammy em 1968 por seu grande sucesso, Do You Know the Way to San Jose? , e um segundo Grammy em 1970 pelo álbum mais vendido, I’ll Never Fall in Love Again . Ela se tornou a primeira artista solo feminina afro-americana de sua geração a ganhar o prestigioso prêmio de Melhor Performance de Vocalista Feminina Contemporânea . Este prêmio foi concedido apenas a uma outra lenda, Ella Fitzgerald .

Conhecida como a artista que “preencheu a lacuna” , a mistura comovente de música pop, gospel e R&B de Warwick transcendeu raça, cultura e fronteiras musicais. Em 1970, após o segundo Grammy, começou mais uma década de sucessos com a Warner Bros. Records . Em 1974, atingiu o topo das paradas com Then Came You , um dueto com The Spinners , que vendeu 1 milhão de cópias .

Em 1976, Warwick assinou com a Arista Records , iniciando depois uma terceira década de sucessos. O colega de selo, Barry Manilow , produziu seu primeiro álbum Platinum , Dionne, que incluiu consecutivos sucessos I’ll Never Love This Way Again e Déjà vu . Ambas as gravações ganharam prêmios Grammy.

Heartbreaker , o álbum de Warwick de 1982, co-produzido por Barry Gibb e os Bee Gees , tornou-se um sucesso internacional. E em 1985, ela se reuniu com o compositor Burt Bacharach e os amigos de longa data, Gladys Knight, Elton John e Stevie Wonder , para gravar a canção histórica That’s What Friends Are For , que se tornou um hit número um em todo o mundo e a primeira gravação dedicada a aumentar a conscientização e gerar grandes fundos (mais de US$ 3 milhões ) para a causa da AIDS , em apoio à AMFAR , que Warwick continua a apoiar.

Warwick recebeu o prestigiado prêmio Steve Chase Humanitarian Arts & Activism 2011 pelo Desert Aids Project e foi reconhecida por sua carreira estelar por Clive Davis em sua lendária festa pré-Grammy em Los Angeles (EUA). Adicionando a sua lista de honras históricas, Warwick ganhou em 2013 a cobiçada Medalha de Honra de Ellis Island em Nova York e foi incluída no Hall da Fama de Nova Jersey em 2013.

Foi homenageada com um especial da PBS Television , intitulado Dionne Warwick: Then Came You , e nomeada embaixadora no Smithsonian Institutes Year in Music de 2019. Recebeu o Grammy Lifetime Achievement Award de 2019 da National Academy of Recording Arts & Sciences .

Lançado em 2023 e narrado pela própria Dionne, o documentário Dionne Warwick: Don’t Make Me Over detalha a infância da lendária vocalista e conta as histórias por trás de alguns de seus sucessos no topo das paradas, com participações mais que especiais de nomes como Elton John, Alicia Keys e Paul McCartney .

Também no ano passado, Peace Like a River , o aguardado dueto gospel de Dionne com a superstar Dolly Parton , foi disponibilizado em todas as plataformas digitais.

O orgulho e a alegria de Warwick são seus dois filhos: o cantor David Elliott e o premiado produtor musical Damon Elliott , e sua família.