Marcelo de Assis Slash revela não se recordar de seus primeiros shows. Saiba o motivo

Slash , o lendário guitarrista do Guns N’ Roses , afirmou em uma entrevista à revista People que não consegue se lembrar de seus primeiros shows porque estava viciado em bebidas alcoólicas .

Falando sobre sua atual banda, o músico de 58 anos , que fez fama no Guns N’ Roses , falou sobre o grupo de blues Slash’s Blues Ball que formou em 1996 com Teddy ‘Big Bag Zig Zag’ Andreadis, Johnny Griparic, Alvino Bennet, Bobby Schneck e Dave McLaurin .

Embora os shows de blues fossem inspiradores para ele, o músico se encontrava bêbado demais para se lembrar de qualquer coisa que aconteceu no passado.

“Era uma coisa tão bêbada, e era só para se divertir” , inicia Slash . “Não me lembro de nenhum desses shows”.

Sobre sua atual banda, Slash’s Blues Ball , ele revelou com conheceu os integrantes: “Quando os conheci, alguns caras tocavam em uma banda chamada The Screaming Cocktail Hour, que era uma ótima banda de blues que costumava tocar no Rogie’s, Baked Potato e Cozy’s local e todos esses pequenos mergulhos de blues em Los Angeles. E eu saía com eles e chegava lá às 22h ou 23h e tocava até as duas da manhã”.

“E então começamos a fazer o mesmo circuito, mas depois isso se transformou em uma turnê de verdade, e fizemos isso intermitentemente por alguns anos, até conseguimos chegar à Europa” , continuou.

Slash embarcará na turnê S.E.R.P.E.N.T Festival durante o mês de julho que o verá acompanhado pelos músicos Warren Haynes Band, Keb’ ‘Mo, Christone “Kingfish” Ingram, Robert Randolph, Samantha Fish, Eric Gales, ZZ Ward, Jackie Venson e Larkin Poe .

Guitarrista revelou em maio que o Guns N’ Roses está preparando novo álbum

Slash , o icônico guitarrista do Guns N’ Roses revelou em maio que a banda está “tentando’ gravar um novo álbum .

Contudo, neste momento, o músico de 58 anos está bem ocupado trabalhando em seu novo disco Orgy Of The Damned , que contará com canções de blues e convidados especiais.

Em tempo: Axl Rose não participará deste projeto como convidado justamente porque o Guns está focado em lançar o sucessor de Chinese Democracy de 2008.

Sobre Orgy Of The Damned , Slash explicou à coluna Wired do jornal Daily Star Sunday : “Era uma coisa do meu lado, então eu não estava arrastando meus próprios caras. O Guns N’ Roses está tentando fazer seu próprio disco e estou trabalhando com eles nessa função, mas isso não envolveu mais ninguém”.

Os membros originais do Guns N’ Roses , que incluiu Axl, Slash e Duff , voltaram a se reunir na turnê Not In This Lifetime… Tour em 2016.