Mayra Dugaich Marina Sena e Juliano Floss assumem relacionamento

Na última quarta-feira (3), Marina Sena e Juliano Floss assumiram o romance compartilhando fotos juntos nas redes sociais.

Juliano está acompanhando Marina pela Europa, onde a cantora está em turnê apresentando músicas do álbum Vício Inerente.

Vale lembrar que rumores de um suposto relacionamento surgiram em abril. No começo de junho, eles foram flagrados se beijando em um aeroporto.

Ainda em abril, o influenciador chegou a afirmar que eram apenas amigos.

“Sobre eu e a Marina, amo nossa amizade, mas não somos namorados ou coisa do tipo ”, disse Juliano ao UOL na época.

Marina Sena: ‘Mande um Sinal’ ganha versão acústica

O aclamado álbum Vício Inerente , da cantora e compositora Marina Sena , completou um ano recentemente. Com um projeto tão denso e de sucesso, a artista então sentiu a necessidade de explorar mais versões do trabalho e começou renovando o show, que agora tem o nome Vício Inerente 2.0 .

Na esteira deste novo momento, a cantora lançou nesta terça-feira (25) em todas as plataformas digitais pela Sony Music , a faixa Mande um Sinal, em versão acústica, valorizando vocais, que foram gravados ao vivo, no momento da gravação, focando na letra sensível e marcante de uma das canções mais celebradas do espetáculo.

“Eu sinto que quando você lança um trabalho, ele ainda é um bebê que tem todas as possibilidades de crescer e se desdobrar. Eu valorizo muito minhas obras, por isso eu vou até o fim na defesa das minhas músicas, fazendo elas crescerem no decorrer do momento do álbum. O show faz o álbum crescer e a recepção do público também. O Vício Inerente segue crescendo dentro de mim e no afeto do meu público. Sinto que, juntos, a gente vai decidindo quando é o momento de seguir para outro trabalho, que também vai anunciando como virá a ser no decorrer do processo” , se entusiasma a artista.

No vídeo, que conta com a direção de Vito Soares , Marina performa com guitarra, voz afiada e microfone ligado para encantar o público nesta nova versão, que já tem sido mostrada no novo show e, também, em imagens pelas ruas e pontos emblemáticos de São Paulo , capital que abraçou a cantora mineira, de Taiobeiras , desde que se tornou artista do grande público, onde Marina se sente em casa.

“Minhas músicas têm muito significado na minha vida, porque são reais e elas se ressignificam a todo momento dentro de mim, e agora é o momento de ressignificar “Mande um Sinal”, e mostrar como compus essa música, que foi eu mesma tocando um instrumento, poder mostrar cada vez mais o pulso inicial da artista que eu sou, me faz sentir mais próxima do meu público e cada vez mais sincera” , declarou Marina Sena .

O projeto mescla uma equipe já conhecida e querida pela artista, com fotografia de Fernando Tomaz , que fez as capas dos dois álbuns de Marina , De Primeira e Vício Inerente , figurino de Leandro Porto , direção criativa de Marcelo Jarosz , e design de Gabe Lima . O intuito é fazer com que o novo trabalho tenha, por mais diferente que seja de tudo o que a cantora já apresentou, a identidade e a essência da mesma.

Confira: