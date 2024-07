Kesha lança seu primeiro single como artista independente

Mayra Dugaich [object Object]

Nesta quinta-feira (4), a cantora Kesha lançou seu novo single Joyride , o primeiro desde que saiu da RCA Records em junho de 2023.

“Meu novo single está disponível agora” , comemorou em uma Live no Instagram, onde ouve a faixa com a mãe e duas amigas.

A cantora agradeceu o apoio do fãs pelo X (antigo Twitter).

“Eu não teria conseguido sem todos vocês. agora vamos passear” , escreveu Kesha antes do lançamento.

Vale lembrar que a cantora encerrou o processo de quase 10 anos contra o produtor Dr. Luke no ano passado, depois que ela o acusou em 2014 de abuso sexual, emocional e físico, alegando que ele a drogou e agrediu sexualmente em 2005.

Ele sempre negou as acusações e eles entraram em acordo judicial.

Kesha comemora fim de acordo legal com Dr. Luke

Kesha comemorou o fim do acordo legal com Dr. Luke , acusado de abuso sexual, físico, verbal e emocional desde 2014.

A cantora Kesha postou um trecho de uma música inédita e lançou um site próprio para que os fãs se cadastrem para receber novidades sobre sua carreira.

Durante uma live, a artista revelou estar livre para lançar novas músicas sem estar sob o selo de Dr. Luke, Kemosabe Records, distribuído pela gravadora RCA Records.

“Primeiro dia sendo dona da minha voz em 19 anos. Bem-vindos”, postou em suas redes sociais.

Ainda não foi revelado detalhes como o título ou a data de lançamento da faixa, mas o vídeo mostra a cantora e compositora, ficando nua para um banho em um rio.

Vale lembrar que o último álbum lançado pela cantora foi Gag Order, em maio de 2023. O trabalho marca o fim do contrato com a gravadora do produtor.

Assista: