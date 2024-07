Mayra Dugaich Justin Bieber vai cantar em casamento de bilionário na Índia

O cantor Justin Bieber será um dos convidados para cantar na festa de casamento do herdeiro bilionário Anant Ambani com a noiva Radhika Merchant.

De acordo com o Hindustan Times, Justin chegou a Mumbai nesta quinta-feira (4). Fotos e vídeos da chegada do cantor foram compartilhados nas redes sociais.

Segundo o India Today, Adele, Drake e Lana Del Rey também estão em negociações com os Ambanis para se apresentarem nas festividades de casamento de Anant e Radhika em Mumbai.

Vale destacar que a celebração do casamento está marcada para os dias 12 a 14 de julho.

O astro deve receber 10 milhões de dólares (cerca de 55 milhões de reais) pela apresentação, segundo a Veja.

Mukesh Ambani, pai de Anant, é presidente da Reliance Industries e décima pessoa mais rica do mundo, segundo a lista de bilionários da Forbes.

Justin Bieber e Hailey Bieber anunciam gravidez

Justin Bieber e Hailey Bieber anunciaram que estão esperando o primeiro filho do casal.

Em um post compartilhado pelos dois nas redes sociais, Hailey aparece posando para as fotos exibindo a barriga e o casal renovando os votos.

Vale lembrar que eles se casaram em 2018.

Em 2023 Hailey declarou em entrevista ao The Times, que tinha vontade de ter filhos, mas que chorava só de pensar nos comentários maldosos que teria que ler sobre as crianças.

“Eu literalmente choro sobre isso o tempo todo. Eu quero tanto filhos, mas fico com medo. Basta que as pessoas digam coisas sobre meu marido ou meus amigos… Não consigo imaginar ter que confrontar as pessoas dizendo coisas sobre uma criança” , desabafou.